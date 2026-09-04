El PSOE elegirá su candidato a la Alcaldía de El Ejido (Almería) sin primarias a propuesta de la Ejecutiva

Archivo - El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de El Ejido (Almería) para las elecciones locales previstas para el próximo 23 de mayo de 2027 se elegirá a través de una propuesta directa de la Ejecutiva Provincial que deberá ser refrendada por los órganos federales del partido y no por un proceso de primarias como el resto de municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que la situación de "interinidad" en la que se encuentra la agrupación de El Ejido, que desde noviembre de 2025 está coordinada a través de una gestora, ha llevado a Ferraz a decidir que no se celebren primarias en la designación de su candidato en este municipio, el tercero de mayor población de Almería.

En su lugar, será la Comisión Ejecutiva Provincial la que elaborará una propuesta que se la elevará a los órganos federales del partido para su posterior aprobación. De momento, no se ha fijado una fecha para dicha reunión, si bien se prevé que pueda tener lugar en un corto espacio de tiempo.

Cabe recordar que en octubre de 2025 se produjo una dimisión en bloque de más de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal de El Ejido, lo que dejó vacante la secretaría general local que ocupaba Manuel Pérez Galindo, el cual había sido elegido apenas cinco meses antes, en junio de 2025.

En este sentido, más de 80 militantes de la Agrupación registraron a finales de agosto de este año un escrito dirigido a los órganos del partido para pedir la convocatoria urgente de una asamblea extraordinaria que permitiera elegir una nueva ejecutiva antes del 15 de septiembre. Por el momento, la dirección provincial no se plantea llevar a cabo dicho proceso.

Las elecciones locales de 2023 situaron al PSOE de El Ejido como tercera fuerza política por detrás del PP, que con el 47,21 por ciento de los votos alcanzó una mayoría absoluta de 14 concejales; y por detrás de Vox, que obtuvo el 22,22% por ciento de los sufragios y seis concejales, frente a los cinco que obtuvo el PSOE con el 16,3 por ciento de los apoyos en las urnas. De esos cinco ediles, dos abandonaron el grupo durante el mandato y pasaron a ser no adscritos.

El calendario de primarias ofrecido para el PSOE sí contempla desarrollar estos procesos de democracia interna en los municipios de Vera, Huércal-Overa, Adra, Níjar, Roquetas de Mar y Almería, donde ya los concejales Antonio Ruano y Fátima Herrera anunciaron su intención de concurrir en el proceso.

Así, la presentación de candidaturas se desarrollará entre este viernes y el próximo 7 de septiembre. Después, se abrirá el plazo de recogida de avales, que se extenderá entre los días 9 y 16 de septiembre.

Los aspirantes deben reunir "como mínimo el aval del 15% del total de la militancia y afiliación directa" en su ámbito municipal, "pudiendo aportar como máximo el 20%", según precisa el documento reglamentario citado.

PRIMERA JORNADA DE VOTACIÓN PREVISTA PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE

En el caso de que sólo un precandidato reúna los avales necesarios, éste será ya proclamado como candidato a la alcaldía correspondiente, mientras que, de ser más de uno los aspirantes que superen dicho requisito, se abrirá un periodo en el que pueden desarrollar una campaña de información, que comprenderá del día 17 al 25 de septiembre, y que precederá a la jornada de votación prevista para el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría a la semana siguiente, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de otra campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos, según confirma el referido reglamento socialista.