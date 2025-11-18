El PSOE exige la dimisión "sin dilación" de los cargos del PP investigados tras el registro de Diputación de Almería

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha exigido este martes la dimisión "sin dilación" de los cargos del PP que estarían supuestamente implicados en la trama de presuntas contrataciones irregulares a través de la Diputación de Almería, que ha sido registrada por agentes de la UCO.

"Esto es única y exclusivamente la punta del iceberg", ha asegurado Martín tras conocer la detención del presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP).

El también subdelegado de Gobierno en Almería ha insistido en que todos ellos "deben salir de las instituciones de manera inmediata, hoy mismo, y también dejar todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular", según ha reclamado a los líderes autonómico y nacional de los 'populares', Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente.

