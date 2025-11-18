Adelante exige a Moreno el cese de cargos del PP en Diputación de Almería o "será cómplice de corrupción"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. ARCHIVO. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se posicione "inmediatamente" cesando al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), tras conocerse sus detenciones por su presuntas contrataciones irregulares en el marco de la investigación judicial del caso 'Mascarillas', o en caso contrario, "el Partido Popular andaluz, con Moreno a la cabeza, es cómplice de la corrupción".

En declaraciones a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz), José Ignacio García ha aseverado que "no puede haber medias tintas" después de haberse sabido que Gimenéz y Sánchez estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial, principalmente mascarillas, aunque también guantes y equipos de protección individual (EPI).

"Resulta que estos señores presuntamente cobraban un 10% de mordida de los contratos de emergencia de mascarilla. Cuando estábamos todo el mundo en la pandemia pasándolo muy mal, con gente perdiendo a familiares, los sanitarios y sanitarias ahí dejándose la salud en su puesto de trabajo, con mucha gente con los negocios cerrados y mucha gente en casa pasando miedo, había gente del Partido Popular forrándose, así de duro", ha denunciado el portavoz de Adelante.

En ese sentido, ha reclamado a Moreno que se posicione "inmediatamente" y cese a estas personas "de todos sus cargos", recordando que "hace una semana", el presidente andaluz nombró al presidente de la Diputación de Almería "miembro de su ejecutiva" en el PP-A.

"Ese señor tiene que estar expulsado del partido de Moreno automáticamente, y dimitir de su cargo como presidente de la Diputación de Almería. Aquí no hay medias tintas", ha reiterado José Ignacio García, quien ha abundado que "o se está contra la corrupción o se está con los corruptos", dándole a Juanma Moreno el plazo de "unas horas" para posicionarse o será "cómplice de la corrupción".