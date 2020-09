PSOE-A lamenta el "enorme fracaso" de Moreno en sanidad con centros de salud "colapsados" y 1.000 contagios día de Covid

ALMERÍA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Salud del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús María Ruiz, ha denunciado este domingo el "enorme fracaso" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en sanidad, que está en una "situación límite en la comunidad, con los centros de salud al borde del colapso, algo reconocido por todo el mundo". A esta situación de "caos" hay que sumar que Andalucía ha superado varias veces esta semana el récord diario de nuevos casos de Covid-19, con más de 1.000 contagios en 24 horas, ha añadido.

Según Ruiz, "las previsiones de Moreno han fracaso una vez más, no supieron prever las consecuencias de los brotes de coronavirus en el verano, no contrataron al personal suficiente, y todo ello está empeorando notablemente el estado de salud de los andaluces, sobre todo de las personas con más riesgo que ahora no cuentan ni siquiera con un centro de salud a dónde acudir".

"Moreno prometió que iba a haber rastreadores y mintieron cuando dijeron que había 8.000. Lo que han hecho es desmontar la atención primaria dedicando el conjunto de sus profesionales a las labores de rastreo, quitándolos de su actividad habitual que es atender a los pacientes, y ahora necesitan rastreadores que están pidiendo a la UME", ha asegurado el portavoz socialista, según una nota de prensa.

Ruiz ha afirmado que el Gobierno andaluz "no tiene un problema económico, sino que Moreno ha malgastado los recursos que están llegando del Gobierno de España", dando incluso 130 millones de euros a la sanidad privada y contratando a 3.000 vigilantes de playas en lugar de a sanitarios".

PNL SOCIALISTA SOBRE RESIDENCIAS

Ruiz ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista defenderá en el pleno de la semana que viene una Proposición No de Ley (PNL) ante los "preocupantes" casos de contagios que están apareciendo en las residencias de personas mayores y con discapacidad de Andalucía, "con fallecimientos como la novena muerte en la residencia de El Zapillo".

El PSOE pretende con esta iniciativa "asegurar que las personas mayores y con discapacidad que vivan en las residencias andaluzas serán atendidas en los hospitales cuando lo precisen", ha finalizado el portavoz de Salud.