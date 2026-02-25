El PSOE lleva al Parlamento un plan para "dignificar" el empleo de trabajadoras del manipulado hortofrutícola en Almería

Representantes del PSOE junto a miembros del sector del manipulado hortofrutícola en el Parlamento andaluz. - PSOE

ALMERÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley (PNL) para "dignificar" los derechos laborales de las mujeres que trabajan en el sector del manipulado hortofrutícola en la provincia de Almería.

La iniciativa ha sido presentada con el respaldo de representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, así como delegados y delegadas sindicales del sector en la provincia.

En un comunicado, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz parlamentaria, María Márquez, ha subrayado que la iniciativa tiene como objetivo "seguir prestigiando y poniendo en el escaparate la tarea tan importante que hacen las mujeres andaluzas, muchas de ellas en Almería, en trabajos tan duros como en del manipulado de frutas y hortalizas".

Asimismo, ha defendido que la propuesta persigue reforzar la protección de estas trabajadoras y ha recalcado que "hay que garantizar sus derechos laborales con mejores condiciones laborales y mejores salarios".

La dirigente socialista ha recordado que el Gobierno central ha impulsado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "una medida que afecta directamente a muchas de estas trabajadoras".

"Trabajan antes de que salga el sol, se van muy tarde a sus casas y ponen lo mejor de sí mismas para que los productos tan ricos que existen en Andalucía lleguen en las mejores condiciones a nuestra mesa", ha afirmado Márquez, quien ha reiterado el "todo el apoyo del Partido Socialista de Andalucía a las mujeres andaluzas que trabajan en el sector del manipulado".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha destacado que se trata de "un sector fundamental que aglutina a miles de trabajadoras almerienses, que han hecho que nuestra provincia comercialice las mejores frutas y hortalizas para toda España y toda Europa".

Martín ha señalado que "la historia de la agricultura almeriense no se entiende sin las manos de tantísimas mujeres que han contribuido durante años a la prosperidad de nuestra tierra" y ha explicado que con esta iniciativa el PSOE pretende "reivindicar su trabajo, apoyarlo y garantizar que tengan las condiciones laborales y salariales dignas que se merecen".

UN PLAN "INTEGRAL" CON ENFOQUE DE GÉNERO

La PNL parte del reconocimiento de que el denominado 'modelo Almería', "basado en la agricultura intensiva bajo invernadero y en una potente red de empresas de manipulado, envasado y comercialización, constituye un pilar estratégico del sistema agroalimentario europeo".

Sin embargo, el texto subraya que "detrás de este éxito económico existe una realidad laboral marcada por la feminización de las tareas del manipulado y por desigualdades estructurales".

La iniciativa critica "la concentración de mujeres en categorías profesionales de menor reconocimiento y salario, el escaso acceso a puestos de responsabilidad, la mayor incidencia de contratos temporales o a tiempo parcial involuntario y la persistencia de brechas salariales".

Asimismo, pone el foco en los riesgos específicos para la salud laboral derivados de movimientos repetitivos, posturas forzadas, exposición a bajas temperaturas en cámaras y ritmos intensivos de trabajo, "reclamando evaluaciones con perspectiva de género".

Entre las medidas propuestas, el Grupo Parlamentario Socialista plantea la aprobación en un plazo máximo de seis meses de un "plan integral" para la dignificación del empleo y la igualdad efectiva de las mujeres en el sector de manufacturas agrícolas de Almería, con dotación presupuestaria específica, calendario de ejecución e indicadores públicos de seguimiento.

Además, se propone desarrollar un Programa Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales con enfoque de género, promover medidas de conciliación y corresponsabilidad --como servicios de cuidados en periodos de campaña o transporte seguro-- la adaptación obligatoria de puestos en embarazos y lactancia y crear una mesa sectorial permanente con participación de la Administración, organizaciones sindicales y empresariales y entidades expertas en igualdad, que rinda cuentas anualmente ante el Parlamento.

Para el PSOE, "no es coherente reivindicar el liderazgo agroalimentario de Andalucía sin asumir, al mismo tiempo, el compromiso firme de situar en el centro a las mujeres que lo hacen posible".

En este sentido, la iniciativa incide en que "la competitividad no puede construirse sobre la precariedad, la excelencia exportadora no puede desligarse del respeto a los derechos laborales y en que el crecimiento económico debe ir acompañado de justicia social e igualdad de oportunidades".