PSOE-A: Moreno "no se puede ir de vacaciones" sin "dar cuenta" en el Parlamento del "terrible" incendio de Almería

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha aseverado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "no se puede ir de vacaciones" este verano sin antes comparecer en el Parlamento para "dar cuenta" de la gestión de la administración autonómica a propósito del "terrible" incendio de Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 13 personas.

Así lo ha trasladado el parlamentario y secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz en el que ha incidido en criticar que en el Pleno convocado para el próximo jueves, 23 de julio, quien va a comparecer a propósito de dicho incendio va a ser el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y no Juanma Moreno.

El diputado ha recordado que el Grupo Socialista votó en contra este pasado miércoles del orden del día de dicha sesión plenaria, porque no está "satisfecho" con el hecho de que quien vaya a comparecer sea Antonio Sanz y no el presidente de la Junta, que es quien, según Mario Jiménez, "tenía que dar la cara" en el Parlamento por este asunto.

"El señor Moreno Bonilla no se puede ir de vacaciones, no se puede dedicar a colgarse medalla él y colgársela a sus consejeros, con un balance tan duro, tan terrible como el que se ha producido como consecuencia del incendio de Los Gallardos en la provincia de Almería, con 13 fallecidos y siete heridos graves", ha manifestado Mario Jiménez.

El representante socialista ha defendido así que "es el presidente de la Junta de Andalucía, como máximo responsable de la administración responsable", a su vez, "de la gestión de ese incendio, el que debe dar cuenta, explicaciones al Parlamento y a la sociedad andaluza y almeriense".

Dicho esto, Jiménez ha explicado que desde el PSOE-A van a "pedir toda la información de ese incendio, le guste o no al PP", porque los socialistas, según ha continuado, quieren "conocer todas y cada una de las decisiones que se tomaron en la gestión de ese incendio".

"Queremos saber cómo se organizaron los medios para combatir el incendio, cuánto se tardó en llegar a la zona, cuánto tardaron en llegar los medios aéreos", así como que "se investigue por qué no se utilizó el 'Es-Alert', quién decidió personalmente que no se utilizaba, y quién dio la instrucción de que no se utilizara", ha seguido explicando Mario Jiménez.

Se trata, según ha abundado, de "conocer si se podían haber evitado daños con las decisiones alternativas que se pudieran haber planteado, o que ni siquiera se plantearon y se tenían que haber tomado".

"Queremos que se investigue absolutamente todo en la gestión de ese incendio, porque no es un incendio más, en el que sólo se ha perdido patrimonio natural, que ya de por sí es suficientemente grave, sino un incendio en el que se han perdido 13 vidas, y en el que hay que investigar quién tomó las decisiones, y si las decisiones que se tomaron fueron las correctas o se podían haber tomado otras que pudieran haber evitado una parte importante del terrible daño que se ha producido como consecuencia de ese incendio, especialmente en términos de daños personales y de vida humana", ha concluido el representante del PSOE-A.