El PSOE-A pide a Moreno que "ejecute cuanto antes" la demolición de El Algarrobico en Carboneras (Almería)

El secretario coordinador de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, en una intervención en el Parlamento de Andalucía. - PSOE-A

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario coordinador de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "deje de mirar a otro lado" y que "ejecute cuanto antes" la demolición del hotel "ilegal" de El Algarrobico en Carboneras (Almería).

"Menos anuncios, menos excusas y más decisiones", ha afirmado este miércoles en un audio remitido por el partido en el que ha recordado que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rechaza el recurso de la empresa promotora para evitar el derribo, "vuelve a despejar el camino" para que el hotel de El Algarrobico "desaparezca definitivamente".

Asimismo, ha señalado que "está anulada" la licencia municipal de obras, "ha sido desestimado" el recurso de la empresa Azata y "existe un acuerdo entre las administraciones públicas que establece con claridad las obligaciones de cada una" en la demolición del edificio, la limpieza del terreno y la recuperación ambiental de este enclave natural.

"No hay excusas", ha recalcado Sánchez Haro, y ha exigido a Moreno que "deje ya de una vez por todas de mirar para otro lado y cumpla con las obligaciones de la Junta de Andalucía" en esta operación.

En esta línea, ha solicitado al presidente del ejecutivo andaluz la convocatoria de la reunión de la comisión mixta, "como se comprometió", y que ponga "ya sobre la mesa" los recursos de la Junta y un calendario de actuación con "fecha para comenzar la demolición y la reactivación económica de Carboneras".

En paralelo, el parlamentario por Almería ha apelado a la Junta a "asumir su responsabilidad en la recuperación ambiental" de este enclave "protegiendo al Ayuntamiento de Carboneras y a los carboneros y carboneras, y para ello, debe aportar la financiación que le corresponde a la Junta".

"Los tribunales han dictado sentencia y han dicho que el hotel de El Algarrobico debe desaparecer, pero para eso hacen falta menos anuncios, menos excusas y más decisiones", ha insistido Sánchez Haro desde el PSOE-A.