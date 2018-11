PSOE pregunta al alcalde de Almería si tiene "algún plan para acondicionar todos los parques infantiles de la ciudad"

Publicado 04/11/2018 12:53:35 CET

ALMERÍA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Pedro Díaz ha preguntado al alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco (PP), si tiene "algún plan para acondicionar todos los parques infantiles de la ciudad" tras la "sanción impuesta" por el Consistorio a la adjudicataria, "más allá de las actuaciones anunciadas en seis zonas infantiles, con cargo a una parte del superávit".

"Exigimos al alcalde que dé explicaciones sobre si se va a limitar a multar a la empresa o si está dispuesto a actuar para revertir la situación de abandono en que se encuentran los parques infantiles de Almería", ha señalado el edil del PSOE en un comunicado este domingo.

Pedro Díaz ha considerado que "el despropósito del alcalde es tal que ha sido preciso invertir 1,6 millones de euros en un Plan de Renovación Integral de Parques, después de adjudicar el mantenimiento de todos los parques de la ciudad a una empresa por importe de 1,5 millones, a la que, 18 meses después, han tenido que sancionar con 80.000 euros porque no cumple su trabajo".

"Como consecuencia de todo esto, el mantenimiento de la inmensa mayoría de los parques infantiles es muy deficiente y nos encontramos con que muchos niños siguen jugando en parques de piedras, con aparatos rotos o desconchados, así que el alcalde debería explicar cómo va a resolver esta situación, que está generando tanto descontento en los barrios de la ciudad", ha continuado el representante socialista.

Desde el PSOE indican que la adjudicación de este servicio se produjo en marzo de 2017 por un importe 1.576.853 euros para un periodo de cuatro años, y, en septiembre de 2018, el Ayuntamiento impuso una sanción de 80.000 euros a la empresa por el incumplimiento de 14 aspectos recogidos en el contrato.

A juicio del responsable socialista, "resulta inaceptable que año y medio después de haber sido adjudicado el servicio haya sido preciso aplicar una sanción y, además, por un asunto de tal magnitud como el incumplimiento de 14 de los compromisos que adquirió la adjudicataria en el momento de hacerse cargo del contrato".

SANCIONES

De los 14 "incumplimientos" al contrato, Díaz ha destacado el hecho de que no llevara a cabo las mejoras que prometió hacer en el plazo de dos meses a partir de la adjudicación, una falta considerada muy grave, "ya que, probablemente, este fuera uno de los motivos que llevaran a su elección".

En este mismo apartado, según añade, se encuentran otros "incumplimientos que se observan en todos los parques de Almería y que son motivo de queja constante de las familias, como es la falta de mantenimiento y de reposición de las superficies de amortiguación en aquellas áreas en las que se ha instalado suelo de goma".

También se le ha sancionado por "no realizar un mantenimiento de la pintura de los juegos y cercados, y por no presentar un listado de desperfectos mensual", pero "lo más grave", a juicio del responsable socialista "es que no dispongan de cinco trabajadores a tiempo completo, como se obligaba en el pliego de prescripciones técnicas, a la vista de los pagos efectuados por la empresa a la Seguridad Social".

Además, tampoco puso en marcha a tiempo la 'app' para que los ciudadanos pudieran comunicar los desperfectos a la empresa, lo mismo que sucedió con la creación de una línea telefónica gratuita 900, que comenzó a funcionar "con un retraso de 320 días", según avisa el PSOE.

SUPERÁVIT PARA PARQUES

"A la luz de los hechos que evidencia este expediente de sanción, nos preguntamos si el alcalde cree que va a ser suficiente invertir 1,4 millones del superávit en seis parques de la ciudad, cuando tenemos infinidad de problemas en el resto, generados por el equipo de gobierno del PP al contratar a una empresa que no cumple con su trabajo, que no es otro que el de mantener en perfecto estado las áreas infantiles de los barrios de Almería", ha abundado el edil del PSOE.

Por último, el representante socialista ha defendido que si los niños con diversidad funcional de la ciudad "van a poder jugar en parques inclusivos es gracias a la iniciativa del PSOE que solicitó, a través de una moción, que se dotara a los parques de elementos adaptados, algo que el alcalde ha comenzado a ejecutar tres años más tarde y sólo en algunos barrios", según puntualiza el concejal Pedro Díaz.