El PSOE recurre el archivo del caso Hispano Almería al apuntar nuevos indicios a partir de la trama Mascarillas

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha anunciado el recurso presentado por su formación al sobreseimiento de la pieza principal del caso Hispano Almería, que investigaba presuntos amaños de contratos en la adjudicación de las obras del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), al apreciar nuevos indicios a partir de la investigación policial derivada del caso 'Mascarillas', que indaga sobre supuestas 'mordidas' en contratos adjudicados desde la Diputación.

En rueda de prensa, Ayala ha señalado las conversaciones intervenidas al "círculo más cercano" del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), quien también presidió la Diputación entre 2011 y 2018, "podrían confirmar esa presunta manipulación en las adjudicaciones a la empresa Hispano Almería".

En concreto, se refiere a una conversación de 2019 que obra en el sumario del caso Mascarillas entre el expresidente de Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente tercero Óscar Liria en la que se hacía alusión a las obras que se adjudicaban a la empresa Hispano Almería supuestamente "por orden de" Gabriel Amat.

El dirigente socialista ha indicado que, conforme a los indicios, más adelante "hubo una sustitución en el papel predominante de Hispano Almería por otra de las empresas investigadas" en el caso Mascarillas. "También creemos que es relevante el hecho de que un extrabajador de la propia empresa Hispano Almería haya sido uno de los detenidos en la actual investigación sobre la Diputación Provincial", ha añadido.

De este modo, considera que "no se ha dado el impulso necesario por parte de las acusaciones en la instrucción" del caso, si bien ha apreciado "la oportunidad que ofrecen los medios tecnológicos utilizados en esta nueva investigación y que no pudieron emplearse en la causa de Hispano Almería" para indagar en la causa con mayor profundidad, con lo que sería necesario revocar el auto del pasado 15 de enero.

"Creemos que hay indicios sólidos que enlazan este caso con la pieza separada del 'Caso Mascarillas', donde el anterior presidente del PP de la Diputación Provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, aparece señalado directamente", ha recalcado.

No obstante, Ayala ha reconocido que aún no es posible "aventurar si la instructora aceptará estos argumentos para mantener viva la causa el tiempo necesario para permitir confirmar esos indicios" tras el reciente archivo por parte de la titular de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, Ana Belén Vico.

Para el dirigente socialista, estos indicios constituyen la "punta del iceberg" de una "posible red criminal" que, según ha manifestado, "podría haber estado operando por parte del PP".

Así, ha destacado que "si en los primeros pasos de la pieza separada abierta tras la detención de los anteriores dirigentes del PP en la Diputación Provincial ya aparece este tipo de información", el análisis de "todo el histórico" que está en marcha "puede dar luz a los años más oscuros de la contratación pública en Almería".

En este sentido, ha insistido en que las investigaciones policiales y judiciales abarcan un periodo que "coincide con el PP al frente de instituciones como la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar". "La corrupción en Almería no es puntual" sino que "es estructural y prolongada en el tiempo por parte del PP almeriense", ha añadido.

Con ello, Ayala ha criticado que "más de dos meses después" de la detención del expresidente y vicepresidente de la Diputación Provincial" Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente, "nadie ha pedido perdón" y "nadie ha dado explicaciones".

"Lo único que hemos escuchado del nuevo responsable del PP en Almería, el señor Ramón Fernández-Pacheco, es que confía en que el expresidente de la Diputación pueda demostrar su inocencia. Es decir, cero autocrítica y cero explicaciones", ha criticado para asegurar que "los almerienses merecen más respeto y saber por qué se ha llegado a esta situación".

CONVERSACIONES DE WHATSAPP

El recurso interpuesto por la representación legal del PSOE alude a conversaciones de WhatsApp mantenidas en 2019 entre Javier Aureliano García y el exvicepresidente tercero Óscar Liria contenidas en el sumario del caso 'Mascarillas' en las que se reconocería que "por orden de Gabriel" Amat se habrían otorgado más obras públicas a la empresa Hispano Almería frente a otras.

El escrito, consultado por Europa Press, incide en que los intervinientes son "responsables políticos con capacidad decisoria en materia de contratación pública" quienes mencionan de forma "expresa" a la mercantil Hispano Almería "vinculándola a un patrón de adjudicación 'por orden' de un superior", lo que mostraría una "dinámica de imposición en la contratación".

A raíz de este indicio, se solicita a la juez que se active lo estrictamente necesario en la instrucción para comprobar si "el elemento nuevo permite o no corroborar (o descartar) la hipótesis investigada" ya que, según sostienen, las conversaciones intervenidas apuntarían a la existencia de un "nivel decisorio superior" a la hora de decidir a qué empresas se adjudicaban obras más allá de los límites del concurso público.

La acusación solicita así una continuación "instrumental" y "estrictamente orientada a verificar el indicio nuevo y su conexión con los hechos" investigados, para lo que se pide testimonio de las diligencias del caso Mascarillas con copia o testimonio del volcado y transcripción de las conversaciones donde se mencione Hispano, o identificación mínima de intervinientes, terminales y metadatos relevantes.

Del mismo modo, se pide que acceda a la declaración de los intervinientes en tales comunicaciones, en la condición procesal que proceda, para poder abundar en la autenticidad y el contexto de la conversación así como el alcance de la expresión "por orden de", entre otras.

Por último, interesa que emita un oficio para acreditar las competencias decisorias y el organigrama o ámbito material de los cargos citados en relación con los expedientes y periodos relevantes, con el fin de comprobar posibles vínculos entre los expedientes de contratación y sus capacidades de decisión.