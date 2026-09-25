El PSOE reivindica zonas verdes y vivienda protegida asequible en los terrenos del soterramiento de Almería

Archivo - Vista aérea de las vías en la nueva estación del AVE de Almería derivada de las obras del soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha reivindicado que los terrenos que quedarán liberados con las obras del soterramiento del ferrocarril se destinen "prioritariamente a crear un gran espacio verde" para la ciudad así como "vivienda protegida y asequible".

La dirigente socialista ha defendido esta planificación que, según ha recordado, se planteó en el programa electoral del PSOE, sentido en el que ha valorado la apertura del procedimiento para modificar el Plan Especial del Sistema General Ferroviario por parte del Consistorio.

No obstante, ha recordado que el debate sobre el futuro de estos terrenos llega con un "retraso difícil de justificar" cuando se trata de uno de los espacios "llamados a protagonizar la transformación urbana de Almería durante las próximas décadas".

"Ya era hora de que la alcaldesa empezara a asumir que estos terrenos no pueden convertirse en una nueva operación de construcción masiva, sino que tienen que servir para mejorar la calidad de vida de los almerienses", ha añadido.

La portavoz socialista ha incidido en que la planificación de estos suelos debe responder a las "necesidades reales" de Almería y, especialmente, "a dos de sus grandes retos: disponer de más zonas verdes y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible".

"Resulta llamativo escuchar ahora al PP renegar de un modelo urbanístico que fue gestionado y defendido durante sus propios gobiernos municipales. Ya era hora de que se dieran cuenta de que por ahí no debe ir la planificación urbanística de Almería", ha manifestado en relación a las declaraciones de la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), quien rechazó más "torres mastodónticas" en la zona.

Herrera ha indicado que "fue durante los gobiernos municipales del PP" cuando se desarrolló el planeamiento de los terrenos del antiguo silo de mineral, conocido como el 'toblerone'. "No deja de resultar paradójico que quienes durante años defendieron aquel modelo sean ahora quienes anuncian que hay que huir de las grandes torres", ha incidido.

En cualquier caso, ha mostrado mano tendida desde el PSOE a la hora de plantear para el terreno "más zonas verdes y una mayor función social del suelo", aunque ha lamentado una falta de planificación por parte del PP, ante una propuesta que se anuncia "en la recta final del mandato" y desde una "perspectiva cortoplacista".