PSOE señala las 13 obras hidráulicas de la Junta "no podrán ejecutarse" en Almería por un "supuesto error"

El parlamentario andaluz y secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala. - PSOE

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, ha criticado la afección que sufren 13 de proyectos de Almería valorados en 37 millones de euros destinados al tratamiento de aguas residuales ante el "supuesto error" reconocido por el Gobierno andaluz en la tramitación de obras hidráulicas "imprescindibles" para Andalucía.

En una nota, Ayala ha especificado que entre las actuaciones afectadas figuran la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Huércal-Overa, la de Paterna del Río, las proyectadas en Vélez-Rubio, Vélez-Blanco y María, así como los colectores de Níjar y Fernán Pérez, entre otras infraestructuras que, por el momento, "no podrán ejecutarse".

Desde el PSOE han anunciado que se solicitará la comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, para que explique "cómo es posible" que su departamento haya actuado de una manera "tan negligente" y atribuya a un "supuesto error humano" la "imposibilidad" de ejecutar 325 millones de euros consignados para este tipo de obras en Andalucía.

Según ha explicado el dirigente socialista, la Junta de Andalucía "se verá obligada ahora a reiniciar desde el principio todo el procedimiento administrativo" al no haber publicado en el boletín oficial de la Unión Europea los proyectos y las licitaciones, tal y como exige la normativa comunitaria.

Ayala ha subrayado que se trata de "una cantidad muy importante de dinero" que debería estar invirtiéndose ya en Almería con cargo a fondos europeos y al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma.

A su juicio, esta situación supone "no solo un gran contratiempo" para los municipios que necesitan mejorar sus infraestructuras de saneamiento, sino un "importante perjuicio" para las empresas del sector de la construcción y para el empleo.

El diputado autonómico considera "especialmente grave" que actuaciones hidráulicas esenciales para numerosos municipios almerienses hayan quedado bloqueadas por un "supuesto error administrativo", lo que, en su opinión, vuelve a poner de manifiesto la "falta de responsabilidad del Gobierno andaluz en un ámbito estratégico como el del agua".

"El Gobierno de Moreno Bonilla presume continuamente de su gestión, pero la realidad que ven los andaluces y las andaluzas es muy distinta", sostiene el parlamentario socialista, quien ha lamentado el "evidente deterioro" de los servicios públicos y la incapacidad del Ejecutivo autonómico para sacar adelante proyectos de su competencia "cumpliendo con lo que estipula la normativa".