PSOE-A sitúa a Moreno "bajo sospecha" ante "el paseíllo" este martes de gerente del SAS y antecesores ante el juez

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha situado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "bajo sospecha por las decisiones que tomó con su firma en el Consejo de Gobierno" sobre la contratación de emergencia por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la pospandemia de coronavirus.

En esta línea se ha pronunciado Márquez en la antesala de la declaración este martes como investigados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde se siguen diligencias previas por los contratos de emergencia del SAS entre 2021-2023, de la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Diego Agustín Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

La número dos de los socialistas andaluces ha considerado que la decisión del Gobierno andaluz sirvió para "forrar las clínicas privadas de Andalucía a costa del deterioro de la sanidad pública andaluza y del sufrimiento de los andaluces".

En una rueda de prensa en la sede provincial del PSOE de Almería Márquez ha descrito como "paseíllo, el desfile de todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud, puestos a dedo por Moreno Bonilla para gestionar la sanidad pública en Andalucía".

Ha defendido María Márquez que después de las testificales de la semana pasada, en las que declararon, entre otros, como testigos la viceconsejera de Economía y exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, y las interventoras Blanca Pons y María Victoria López, se constató que "el Gobierno de la Junta de Andalucía quitó los controles para poder contratar a dedo y sin control y darle el dinero de todos los andaluces a las clínicas privadas y a los amigos de la sanidad privada que ellos querían".

Aludía al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, que propició el cambio de la fiscalización previa por el control financiero permanente, incluidos ahí los contratos de emergencia del SAS, para apuntar que con esas testificales se acreditó que "se quitaron los controles y que inflaron los contratos".

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía ha trazado un paralelismo para plantear que si "alguien quiere entrar a robar en una casa para que no salten las alarmas qué se hace, que se quita la alarma", para inferir seguidamente que "eso hizo el Partido Popular, el Gobierno de Moreno Bonilla" con ese cambio de la fiscalización previa de los expedientes de los control al control financiero permanente, que es una evaluación a posteriori.

"Quitar los controles, quitar las alarmas para poder dar dinero a dedo y sin control a las clínicas y los hospitales privados de Andalucía. Eso se juzga en estos momentos en la justicia andaluza", ha remachado su reflexión la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria socialista.