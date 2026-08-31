El PSOE trabajará "a fondo" este curso político en Almería para "recuperar numerosos ayuntamientos" ante un PP "agotado"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, preside la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva provincial. - PSOE

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que a lo largo de este curso político, en el que se prevé la celebración de las elecciones municipales y también elecciones generales, los socialistas almerienses van a "trabajar a fondo" con el objetivo de "recuperar numerosos ayuntamientos" frente a un PP con un proyecto "agotado".

Así lo ha trasladado en una nota tras la reunión mantenida con la comisión permanente de la Ejecutiva Provincial del PSOE, en la que ha apuntado que los gobiernos municipales del PP en Almería, Roquetas de Mar y El Ejido "no son capaces de ofrecer esperanza ni futuro" a sus vecinos.

"Las subidas de impuestos aplicadas por sus alcaldes y alcaldesas están empobreciendo a las familias mientras los servicios públicos que reciben están cada día más deteriorados", ha estimado Martín Martín, quien ha avanzado que el PSOE centrará buena parte de su trabajo durante este nuevo curso político en ofrecer una "alternativa creíble, honesta e ilusionante".

SIN FECHA PARA EL HOSPITAL DE ROQUETAS

Martín ha lamentado que la Junta de Andalucía no haya ofrecido aún una fecha para proceder a la apertura del centro hospitalario de Roquetas de Mar tras un verano en el que, según ha advertido, se han producido "duros recortes" en la sanidad pública.

El secretario provincial ha afeado los "reiterados anuncios" realizado por el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar sobre la apertura del hospital antes de que se iniciara el periodo vacacional cuando, una vez concluido, aún no hay fecha para que las instalaciones comiencen a funcionar.

"Se lleva tanto tiempo engañando a los roqueteros y roqueteras con la apertura del hospital que el Partido Popular ha perdido toda la credibilidad en este asunto como en tantos otros", ha señalado el máximo dirigente del PSOE de Almería.

Según sus cifras, los hospitales de Poniente y Torrecárdenas han llegado a sumar alrededor de 1.200 atenciones diarias durante el periodo estival, si bien cree que esta presión asistencial "no es un problema exclusivo del verano, puesto que ambos hospitales vienen registrando cifras muy elevadas de atención en urgencias desde principios de año".

A su juicio, la situación se ha "agravado" durante los últimos meses "como consecuencia del deterioro de la atención primaria y de los recortes aplicados por el Gobierno andaluz".

"Cuando te cargas la atención primaria pasan estas cosas, que son muy graves y demuestran el lado más inhumano de un Gobierno que se justifica permanentemente, pero no ofrece ninguna solución", ha afirmado el dirigente socialista, quien ha reprochado a la Junta que "siga sin atender adecuadamente las necesidades tanto de los profesionales sanitarios como de los usuarios".

GESTIÓN DE INCENDIOS

El líder de los socialistas almerienses ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la "falta de transparencia" mostrada en relación con el incendio de Los Gallardos, que calcinó unas 5.200 hectáreas de terreno y dejó 14 fallecidos.

Según Martín, aún siguen "sin asumirse responsabilidades" ni ofrecerse, a su juicio, las explicaciones que "merecen las familias de las víctimas y todos los afectados".

Por ello, el PSOE ha formalizado la petición de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para esclarecer la gestión realizada en materia de prevención y extinción de incendios y conocer las circunstancias que rodearon la actuación de la Junta durante los fuegos registrados este verano.