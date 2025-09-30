PSOE valora que se reabra la causa del tanatorio pese al rechazo del Ayuntamiento de Almería, que "es el perjudicado"

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha valorado este martes que la Audiencia de Almería haya decidido reabrir la investigación por presuntas irregularidades en la gestión y cobro de servicios en el tanatorio pese a la oposición del Ayuntamiento pese a ser "el perjudicado de esta presunta estafa".

"Es muy grave que el Ayuntamiento no tratara de esclarecer lo ocurrido, cuando, como vemos ahora, hasta la propia Audiencia lo considera necesario", ha manifestado en una nota la concejal socialista quien, junto con otros ediles de su grupo y el sindicato CSIC, recurrió el sobreseimiento provisional de las actuaciones dictado en mayo de este año por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Para Herrera, "en lugar de poner luz en el caso y aclarar lo que estaba sucediendo, el equipo de gobierno municipal optó por dar carpetazo, olvidando que quien presuntamente estafa a una institución pública, presuntamente estafa a todos los almerienses, que pagan puntualmente sus tasas e impuestos".

En este sentido, la portavoz cree que "con una simple llamada de teléfono" al tanatorio municipal "la alcaldesa podría haber comprobado cómo desviaban presuntamente la facturación hacia otra empresa", según las sospechas manifestadas en la denuncia.

Las actuaciones tratan de esclarecer si la empresa concesionaria de la gestión de cementerios, tanatorio y crematorio ASV Funeser se estaría sirviendo de una segunda mercantil --La Nueva de Málaga-- para prestar servicios con el mismo personal pero sin emitir facturas que repercutieran en el pago del canon anual al Ayuntamiento, engrosando así sus beneficios en detrimento de las arcas municipales.

"No es entendible que el Ayuntamiento pidiera el archivo de las actuaciones y supone una tremenda irresponsabilidad conformarse solo con una declaración responsable de la empresa para dar por zanjado un caso en el que se está denunciando una presunta estafa al Ayuntamiento", ha insistido Herrera.

En este sentido, ha señalado que la reapertura de las actuaciones llegan en un momento en el que "el equipo de gobierno del PP decide aplicar una brutal subida a los servicios municipales de cementerios, tanatorio y crematorio". "No podemos aceptar que los almerienses sigan pagando la factura de esta gestión que arroja tantas dudas y que, ahora más que nunca, se encuentra bajo el foco de una investigación judicial exhaustiva", ha recalcado.