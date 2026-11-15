PSOE ve una "falta de respeto" a los afectados del incendio de Los Gallardos (Almería) la Medalla de Oro de Diputación

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala. - PSOE - Archivo

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, ha calificado de "absoluta falta de respeto" a las víctimas del incendio de Los Gallardos y Bédar, así como a sus familias, la decisión de la Diputación Provincial de "condecorar" al vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, cuando "todavía existen numerosas dudas sin resolver" en relación a la actuación en el incendio.

El dirigente socialista ha afeado que la Diputación de Almería otorgue este año su Medalla de Oro, recogida por el vicepresidente andaluz y la presidenta del Parque de Bomberos del Levante, Rosa María Cano, a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), al Infoca y a los Bomberos del Levante tras los sucesos de este pasado verano.

Para Ayala, aún existen incógnitas sobre la actuación de Sanz, al frente del dispositivo, durante las primeras horas del siniestro en el que, según ha recordado, "perdieron la vida 15 personas" y quedaron arrasadas "más de 5.000 hectáreas" de terrenos.

El representante del PSOE ha reconocido el "magnífico trabajo" realizado por los profesionales de la EMA, el Infoca, el personal sanitario y el resto de efectivos y personas que "se dejaron la piel durante aquellos fatídicos días", pero ve "inadmisible" que el equipo de gobierno de la Diputación "aproveche el Día de la Provincia para que sea el responsable político de las emergencias quien recoja la medalla y convierta esta celebración en un acto político completamente fuera de lugar".

"Aunque solo fuera por respeto a las familias de los fallecidos, Antonio Sanz no debería recibir ninguna medalla, sino pedir perdón y dimitir", ha sostenido el dirigente socialista, quien ha insistido en que el consejero "tendría que haber asumido hace tiempo responsabilidades políticas por su gestión de la tragedia".

En este sentido, Ayala ha cuestionado que se reconozca públicamente a Sanz cuando, según ha señalado, "todavía no ha explicado por qué no se envió una alerta de emergencia a los teléfonos móviles durante el incendio, pese a que este sistema sí se utilizó posteriormente en otros fuegos declarados en distintas provincias andaluzas".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno andaluz se haya "negado" a facilitar la información relativa al siniestro que le ha reclamado el grupo socialista; lo que "también afecta a las familias de las víctimas, que necesitan conocer qué ocurrió y si la Junta actuó con la diligencia necesaria".

El parlamentario ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cuatro meses después de la tragedia "no haya asumido ni una sola responsabilidad" por lo sucedido y, además, haya rechazado "reiteradamente la creación de una comisión de investigación" en el Parlamento de Andalucía para esclarecer los hechos.

Para Ayala, esta actitud "refleja la forma de actuar del Partido Popular, al que ha acusado de exigir responsabilidades a los demás mientras evita asumirlas cuando afectan a sus propios dirigentes".

En cualquier caso, el secretario de Organización del PSOE de Almería ha valorado la trayectoria y los méritos del resto de galardonados en el Día de la Provincia, al tiempo que ha lamentado que sus reconocimientos se vean "ensombrecidos por la politización que, a su juicio, ha hecho el Partido Popular de este acto institucional".