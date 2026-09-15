Rada Rassimov recibirá el Premio Tabernas de Cine 2026 en la gala inaugural del XVI Almería Western Film Festival

La actriz italiana Rada Rassimov, Premio Tabernas de Cine 2026. - AWFF

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz italiana Rada Rassimov recibirá el Premio Tabernas de Cine 2026 durante la gala inaugural de la XVI edición de Almería Western Film Festival (AWFF), que se celebrará el próximo 8 de octubre en el Teatro de Tabernas (Almería), en el año en que se cumple el 60 aniversario del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo' y 'Cazador de recompensas'.

El festival reconocerá así una trayectoria "inseparable de la historia del 'spaghetti western'" y del Desierto de Tabernas como escenario cinematográfico, según ha trasladado AWFF en una nota. La XVI edición se celebrará del 8 al 12 de octubre en Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

Antes de la ceremonia, Rassimov descubrirá su silla en el Paseo de Cine de la localidad, donde quedará incorporada al homenaje permanente que el municipio dedica a las grandes figuras del cine que han mantenido una vinculación con este territorio.

Nacida en Trieste, Rassimov encontró en el Desierto de Tabernas uno de los escenarios fundamentales de su carrera, donde hace ahora 60 años dio vida a María en 'El bueno, el feo y el malo'.

Ese vínculo con el territorio queda ahora reconocido con su incorporación al palmarés del Premio Tabernas de Cine, que comparte con figuras del 'spaghetti western' como Franco Nero, Claudia Cardinale, Terence Hill, Gianni Garko y Fabio Testi, así como con nombres del cine español como Sara Montiel, Mónica Randall, Sancho Gracia, Charo López y el director de fotografía José Luis Alcaine.

Las escenas que forman parte del montaje final de la película fueron rodadas en el actual Oasys MiniHollywood junto al actor Lee Van Cleef y otros miembros del reparto. Aunque varias de sus escenas desaparecieron del montaje final, su personaje quedó ligado a una de las películas más influyentes del wéstern europeo.

Ese mismo año protagonizó 'Cazador de recompensas' (Tonino Valerii, 1966), rodada también en Tabernas, junto a George Martin, Premio Tabernas de Cine en 2017, y Craig Hill, que visitó AWFF en 2011.

La actriz consolidó así un vínculo artístico con este territorio a través de otros títulos como '¡No esperes a Django... Dispara!' (Edoardo Mulargia, 1967) y 'El bastardo' (Sergio Garrone, 1969), con los que amplió su trayectoria dentro del wéstern europeo.

La carrera de Rada Rassimov trascendió el género gracias a su "versatilidad interpretativa". Trabajó con algunos de los cineastas más influyentes del cine europeo y formó parte del giallo italiano, del universo del terror gótico de Mario Bava en 'Orgía de sangre' (1965) y del thriller de Dario Argento en 'El gato de las nueve colas' (1971).

Entre sus trabajos más destacados figuran también 'El león tiene siete cabezas' (Glauber Rocha, 1970) y 'Tamaño natural' (Luis García Berlanga, 1974), además de su interpretación en la serie italiana 'Proceso a Maria Tarnowska', que "confirmó definitivamente su madurez artística".

A lo largo de su trayectoria, Rassimov ha construido personajes marcados por la "intensidad dramática", el "misterio" y una "extraordinaria fuerza expresiva".