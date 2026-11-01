Reabierto el carril derecho de la A-7 por Viator (Almería) tras la retirada de los vehículos implicados

Archivo - Imagen de archivo de Guardia Civil de Tráfico. - 112 - Archivo

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a las 13,40 horas de este domingo 1 que el carril derecho de la A-7 a la altura del kilómetro 779, a su paso por el término municipal de Viator (Almería), se ha reabierto al tráfico.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en 'X', consultado por Europa Press, se han retirado los vehículos implicados en el accidente, que se ha saldado con un herido grave.

En contexto, un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado 31 entre tres turismos a la altura del kilómetro 779 de la A-7 sentido Málaga ha provocado el corte del carril derecho de dicha autovía.

Tal y como ha precisado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su perfil de 'X', consultado por Europa Press, se trata de una emergencia que ha provocado el corte del citado carril desde las 7,06 de este domingo 1.

En este sentido, el servicio adscrito a la consejería de Emergencias del Gobierno andaluz ha pedido extremar la precaución a los conductores que pasen por la zona.