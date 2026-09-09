La recaudación de los abanicos solidarios de la Feria de Almería deja más de 63.000 euros para cuatro entidades sociales

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a representantes de las cuatro entidades beneficiarias de la recaudación de los abanicos solidarios de la Feria de 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado este miércoles un total de 63.380 euros recaudados con el reparto de los abanicos solidarios de la Feria de 2026 a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería ANDA, Proyecto Hombre, el Comedor Social La Milagrosa y Casa Nazaret, que han recibido 15.845 euros cada una.

La entrega, en la que también ha participado la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, se ha realizado durante un encuentro con representantes de las cuatro entidades en el Salón Noble de la Casa Consistorial.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Vázquez ha recordado que "el objetivo de recibir un donativo por los abanicos de Feria, que tanto interés despierta a la sociedad almeriense, e incluso más allá de nuestras fronteras, es ayudar a asociaciones sin ánimo de lucro que lo necesiten y, por consiguiente, a sus usuarios".

La regidora ha señalado que el Ayuntamiento ha repartido "más abanicos que nunca", casi el doble que en años anteriores, hasta alcanzar los 35.000, y ha destacado que se ha conseguido una "recaudación récord" gracias a la solidaridad y a la respuesta de los almerienses.

Vázquez también ha agradecido "la gran labor inconmensurable que hacen por ayudar a los demás, desde los niños con discapacidad hasta las personas sin hogar y que no tienen familia".

DESTINO DE LAS DONACIONES

La presidenta de la Asociación ANDA, Esperanza Fernández, ha explicado que la entidad destinará la donación al proyecto 'Impúlsate', dirigido a mayores de 21 años.

"Nuestros niños se van haciendo mayores, y tenemos un programa como centro de día en el que tenemos muchísimas actividades que le ayudan a su autonomía y a su convivencia diaria", ha indicado.

La directora del Comedor Social La Milagrosa, Sor Antonia Valverde, ha asegurado que la aportación supone "un balón de oxígeno para poder seguir ayudando a tantas personas sin hogar y tantas personas que lo necesitan". La entidad atiende a unas 170 personas cada día y Valverde ha agradecido "la solidaridad de los almerienses que nunca se olvidan de los más necesitados".

En la misma línea, el hermano Diego Díaz, de la Cruz Blanca de Casa Nazaret, entidad que atiende diariamente a un centenar de personas, ha agradecido "al pueblo de Almería su solidaridad para ayudar a todos los que se acercan hasta nuestra casa para ser atendidos".

La directora-presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, ha explicado que los fondos se destinarán "a nuestros programas de prevención para ayudar a los jóvenes que tienen algún problema de uso o abuso, tanto de sustancias como, por ejemplo, de las pantallas, que ahora hay tantos problemas".

"Este programa de prevención es educativo, trabajamos tanto con los jóvenes como con las familias para que sepan cómo acompañar a los adolescentes en esta edad tan difícil que puede ser la adolescencia", ha añadido.