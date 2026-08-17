La recreación histórica de Los Coloraos recorrerá el Paseo de Almería con medio centenar de participantes

Presentación de la recreación histórica de Los Coloraos. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Asociación por el Bicentenario de Los Coloraos han presentado una nueva edición de la Recreación Histórica de la Sentencia y Fusilamiento de Los Coloraos, que el próximo 23 de agosto volverá a llevar a las calles del centro de la capital con la participación de medio centenar de actores y figurantes.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores de Almería, Eloísa Cabrera, ha presentado los detalles de esta iniciativa acompañada por Manuel Pérez Sola, director del evento, y Carmen Ravassa Lao, presidenta de la Asociación por el Bicentenario de Los Coloraos.

La recreación, incluida un año más en el programa de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la Virgen del Mar, comenzará a las 11,00 horas e incorporará un nuevo recorrido en su procesión cívica, que partirá desde Puerta Purchena para avanzar por el remodelado Paseo de Almería.

Desde el Paseo, la comitiva continuará por las calles Lachambre, Trajano, Eduardo Pérez y Cubo, para seguir por Plaza Bendicho, Los Olmos, Plaza Jesús Cautivo de Medinaceli, Velázquez, General Castaños, Plaza Granero, La Reina, José María Acosta, Juez, Plaza Lita Baró, Plaza de la Administración Vieja, Mariana y Jovellanos, concluyendo en la Plaza de la Constitución.

Será precisamente la Plaza Vieja el escenario final de esta representación y un lugar especialmente simbólico este año, después de que los restos de Los Coloraos hayan sido depositados en este espacio, en octubre del año pasado, "reforzando su condición de lugar de memoria y homenaje permanente a quienes dieron su vida por la libertad".

202 AÑOS DE HISTORIA

La iniciativa alcanza su cuarta edición de la mano de la Asociación por el Bicentenario de Los Coloraos y tiene como objetivo acercar de una forma divulgativa, atractiva y rigurosa a la ciudadanía los acontecimientos ocurridos en Almería en agosto de 1824.

En pleno convulso siglo XIX español, un grupo de liberales encabezó en Almería un levantamiento contra el absolutismo de Fernando VII. Aquellos hombres, conocidos desde entonces popularmente como Los Coloraos, terminaron convirtiéndose en símbolo de la defensa de la libertad y de los ideales constitucionales y en una parte esencial de la memoria histórica de la ciudad.

La recreación permitirá revivir los momentos que precedieron a su sentencia y fusilamiento, trasladando al público a la Almería de 1824 y convirtiendo durante unas horas las calles del casco histórico en escenario de aquellos acontecimientos.

La representación contará con 50 actores y figurantes, de los que 30 pertenecen a la Asociación del Bicentenario y otros 20 son integrantes de la Asociación Liberal General Manzanares de Estepona. A ellos se unen otras personas implicadas en su organización y desarrollo, que durante las últimas semanas han trabajado para cuidar los detalles de esta tradicional cita.

Cabrera ha destacado que la Recreación Histórica de Los Coloraos y el homenaje a los Mártires de la Libertad constituyen uno de los actos más representativos de la Feria de Almería y forman "parte esencial" de la identidad de la ciudad.

Durante su intervención ha agradecido la labor de la Asociación, como organizadora, por "mantener viva una tradición que permite acercar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, un episodio fundamental de la historia almeriense".

Asimismo, ha subrayado la importancia de preservar y difundir el legado de los Mártires de la Libertad como símbolo de valores universales como la libertad y la democracia. También ha valorado que la recreación histórica de este año concluya en la Plaza Vieja, donde descansan los restos de los Mártires, "reforzando así el significado y la dimensión histórica de este acto".

Por su parte, Ravassa ha agradecido la implicación y colaboración municipal en la organización de este evento y ha realizado un llamamiento expreso a la participación ciudadana, de modo que ha animado a los almerienses a acudir vestidos de época para convertir la jornada en una auténtica celebración popular.

Por su parte, Pérez Sola ha explicado que "ésta será la cuarta edición consecutiva de una iniciativa concebida no sólo como un homenaje sino también como una forma de acercar la historia a los ciudadanos". Así, ha incidido especialmente en la vocación "divulgativa" de la iniciativa, cuyo objetivo es dar a conocer aquellos acontecimientos "de forma rigurosa, pero también de una manera lúdica y atractiva".

HOMENAJE EL 24 DE AGOSTO

La recreación histórica servirá, además, como antesala de uno de los actos institucionales de mayor tradición y simbolismo dentro de la Feria de Almería: el homenaje a los Mártires de la Libertad que la ciudad celebra cada 24 de agosto.

De este modo, Almería volverá a recordar al día siguiente la sublevación protagonizada en 1824 y a quienes dieron su vida defendiendo la libertad frente al absolutismo. Un homenaje que forma parte de la programación oficial de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar y que mantiene vivo el vínculo de la ciudad con uno de los episodios más significativos de su historia.

Este año, el acto institucional contará como oradora con Fátima Pérez, decana de la Universidad de Almería, que será la encargada de pronunciar el discurso con el que la ciudad rendirá tributo a Los Coloraos.

Recreación histórica y homenaje institucional conformarán así, los días 23 y 24 de agosto, dos jornadas consecutivas dedicadas a recuperar, divulgar y mantener viva la memoria de aquellos hombres que hace más de dos siglos convirtieron a Almería en escenario de la lucha por las libertades.