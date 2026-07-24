Renfe modifica desde el 6 de septiembre los Media Distancia Madrid-Jaén y los Intercity Almería-Madrid

Archivo - Tren de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará desde el 6 de septiembre los servicios de Media Distancia Madrid-Jaén y los Intercity Almería-Madrid debido a las obras de adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria, que supondrán transportes alternativos por carretera y la suspensión temporal de los trenes que conectan Almería con la capital de España.

Según ha informado la compañía en una nota, los viajeros de los Media Distancia Madrid-Jaén realizarán por carretera el recorrido entre Jaén y Almuradiel, incluidas las paradas intermedias, en ambos sentidos.

En el trayecto de Media Distancia Jaén-Córdoba, la compañía mantendrá el plan alternativo de transporte que presta actualmente en este tramo y en sus estaciones intermedias desde las afectaciones provocadas por el temporal en la infraestructura.

Por su parte, los Intercity Almería-Madrid dejarán de circular mientras se desarrollen las obras como consecuencia de las necesidades operativas derivadas de los trabajos en la infraestructura.

Renfe garantizará por carretera el trayecto entre Almería y Linares-Baeza mediante dos servicios al día y continuará con normalidad la oferta habitual de los dos Alvia Almería-Granada-Madrid, uno por sentido.

La compañía ha asegurado que reforzará la comunicación y la información a los viajeros sobre estas modificaciones mediante avisos a bordo de los trenes, mensajes durante el proceso de venta de billetes a través de la web y cartelería en las estaciones.