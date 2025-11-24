Repullo ensalza la "ejemplaridad" de PP-A en el caso Mascarillas ante el "silencio" de PSOE con la "corrupción"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, a su llegada el pasado viernes a la sede provincial del PP de Almería. - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado este lunes la "ejemplaridad" mostrada por su partido al actuar "con rapidez" y "desde la primera comunicación oficial" con los cargos de la Diputación de Almería detenidos e investigados en la segunda fase del caso 'Mascarillas' frente a la acción de un PSOE-A que, liderado por María Jesús Montero, "ha cogido el silencio por bandera" frente a la "corrupción".

Durante su intervención en la junta directiva provincial del PP de Almería, Repullo ha incidido en la decisión adoptada por formación que preside en Andalucía Juanma Moreno para "anteponer el interés general a cualquier interés personal o incluso a las siglas" del partido a la hora de apartar al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y al exvicepresidente segundo Fernando Giménez, a quienes ha agradecido que asumieran sus responsabilidades "desde el minuto uno".

"Nosotros actuamos con inmediatez, ellos mientras se dedican a proteger a sus compañeros", ha comparado Repullo, quien ha incidido en la colaboración y respeto que el PP muestra con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los jueces mientras que el PSOE "oculta" y únicamente busca "la supervivencia política de Pedro Sánchez".

Así, ha incidido en la presunta "red criminal" que había "montada en Andalucía a la orden y servicio del PSOE y de Santos Cerdán", quien "no era un organizador de campañas electorales" sino "un auténtico conseguidor de esa mafia en la que María Jesús Montero guardaba silencio" pese a la "corrupción".

Repullo ha acusado a la máxima responsable del PSOE-A de haber "protegido" a la cúpula socialista con su "silencio cómplice" que, según ha añadido, solo rompe "para negociar con los independentistas".

"No ha condenado a Ábalos, no ha condenado a Cerdán, y defiende todavía a estas alturas esa trama de corrupción histórica como eran los ERE en Andalucía", ha acusado el secretario general del PP andaluz, quien también ha criticado a Montero por abordar unos presupuestos y una singularidad fiscal "que perjudica seriamente a Andalucía".

Por el contrario, el dirigente del PP-A ha valorado la "vocación de servicio público" del PP con gobiernos "al servicio de nuestros vecinos" y que, mediante las renuncias de quienes tienen que defenderse en un proceso judicial, buscan "proteger las instituciones".

"Vamos a dejar que los jueces hagan su trabajo y vamos a colaborar siempre con lo que la justicia nos pida con total transparencia, como actúa siempre y ha actuado el PP de Andalucía", ha recalcado.

Así, ha animado a los 'populares' andaluces a "seguir trabajando cada día desde la humildad" y a "colaborar con la justicia hasta las últimas consecuencias". "Llevan razón aquellos ciudadanos que piden más transparencia, más responsabilidad a sus gobernantes. Pero ese desencanto con la política sabemos cómo se tiene que cerrar: con mucha presencia, con mucha más empatía y con una respuesta efectiva a los problemas de la gente", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que van a "seguir revisando y mejorando" los procedimientos del partido y a trabajar "por este partido, que siempre, siempre pone por delante los intereses de las personas" y "cuida a las instituciones porque representan precisamente eso, a nuestra sociedad".

Repullo ha augurado para el PP "los mejores años, el mejor futuro" de la mano del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que siempre ha estado al tanto de todo aquello que necesita esta provincia en cuanto a su progreso y su estabilidad".