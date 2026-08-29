Rescatadas siete personas tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Archivo - Imagen de un camión de bomberos (Archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas tuvieron que ser rescatadas durante la noche de este pasado viernes, 28 de agosto, tras quedar atrapadas en una atracción mientras estaba en marcha en la Feria de Almería.

Según han informado fuentes oficiales del Ayuntamiento y tal y como ha adelantado el Diario de Almería, los hechos tuvieron lugar cerca de la medianoche cuando varios testigos se percataron de que comenzaron a caer piezas y trozos del mecanismo de una de las atracciones, conocida como 'Gigant' o 'El Martillo'.

Acto seguido, la atracción quedó averiada durante más de una hora e impidió que las personas que estaban montadas en ella pudieran bajarse. Por ello, desde el Consistorio han indicado que se dio el aviso a los efectivos de Policía Local y bomberos de Almería y del Poniente, quienes utilizaron dos vehículos escalas para rescatar a los pasajeros que se encontraban en lo más alto del mecanismo.