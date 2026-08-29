Zelenski confirma haber recibido información directa por parte de EEUU en su reunión en Moscú

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes haber recibido información directa por parte de las autoridades de Estados Unidos sobre las reuniones celebradas recientemente en Moscú, valorando la firmeza de Washington y la promoción de una perspectiva "completamente realista" para forzar el fin del conflicto.

"Hoy recibimos información de la parte estadounidense sobre las reuniones que tuvieron lugar en Moscú estos días. Hubo una serie de reuniones. Hablamos antes de las reuniones, y hemos hablado nuevamente ahora con los estadounidenses", ha afirmado el líder ucraniano en un vídeo publicado en sus redes sociales, después de que se informase de que Kiev no tenía constancia de una visita estadounidense a territorio ruso.

Zelenski ha enfatizado por su parte la importancia de mantener la coherencia diplomática e insistió en que se deben generar las condiciones indispensables para obligar al Kremlin a detener la agresión.

"Gracias por la información (en referencia a Washington) - y por el tono necesario de la conversación con Rusia. Valoramos la alineación de los pasos y el hecho de que Estados Unidos está avanzando una visión realista de lo que necesita hacerse y lo que debe lograrse. Rusia debe poner fin a su guerra, y deben crearse todas las condiciones necesarias para que eso ocurra", ha afirmado el mandatario.

El intercambio entre Washington y Kiev se produce tras revelarse la visita no anunciada del director de la CIA, John Ratcliffe, a la capital rusa el pasado 24 de agosto para mantener contactos de alto nivel.