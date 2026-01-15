Rescatadas cuatro personas, una menor, atrapadas en su coche por la nieve en Gérgal (Almería)

GÉRGAL (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha auxiliado a cuatro personas, entre ellas una menor, que se quedaron atrapadas con su vehículo a causa de la nieve en la carretera AL-4404, a su paso por Calar Alto, en el término municipal de Gérgal (Almería).

Los hechos tuvieron lugar este miércoles 14 de enero, sobre las 16,30 horas, cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios (062) recibió el aviso de que un turismo se encontraba inmovilizado por la acumulación de nieve en dicha vía. En el interior del vehículo viajaban el conductor, dos mujeres y una menor, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar y comprobó que el turismo estaba atrapado en el arcén, con un espesor de cerca de 30 centímetros de nieve. Tras comprobar que los ocupantes se encontraban en "buen estado de salud", los agentes lograron, mediante una eslinga atada al vehículo oficial, poner de nuevo el turismo en la vía, "pudiendo así reanudar su marcha".

Desde la Comandancia se recomienda extremar las medidas de precaución en los desplazamientos por zonas donde exista acumulación de nieve o hielo, así como consultar previamente la previsión meteorológica y el estado de las carreteras, revisar el estado del vehículo y llevar cadenas de tracción cuando sea necesario.