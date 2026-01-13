Rescatan por mar a un hombre de 68 años tras pasar tres días sin poder moverse en una cala de Níjar (Almería)

Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil trasladan al hombre evacuado desde Cala San Pedro, en Níjar (Almería), hasta el puerto de Carboneras para su atención sanitaria. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evacuado por vía marítima a un hombre de 68 años que se encontraba incapacitado para moverse desde hacía tres días en un asentamiento de difícil acceso situado en Cala San Pedro, en el término municipal de Níjar (Almería).

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el aviso se recibió en la tarde de este lunes, 12 de enero, a las 15,40 horas, ante la necesidad de un "traslado urgente debido a su estado de extrema debilidad".

Ante la "dificultad de acceso terrestre" al lugar, agentes del Servicio Marítimo se desplazaron hasta la zona a bordo de la patrullera Río Genil, desde la que realizaron las maniobras necesarias para embarcar al afectado con seguridad.

Una vez a bordo, el hombre fue trasladado hasta el puerto de Carboneras, donde recibió atención por parte de los servicios sanitarios. En el momento del auxilio se encontraba consciente, aunque presentaba una "importante debilidad física" que le impedía desplazarse por sus propios medios.

La Guardia Civil recuerda que, ante cualquier situación de emergencia o riesgo para las personas, se debe dar aviso a través del teléfono 062 o del 112, especialmente en zonas aisladas o de difícil acceso, para garantizar una "respuesta rápida y eficaz".