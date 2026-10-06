Rescatan con vida en Almería a un hombre atrapado en la tolva de un camión de basura

Un camión de basura realiza la recogida de un contenedor en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Almería han rescatado con vida este martes a un varón, del que no han trascendido más datos, que había quedado atrapado en el interior de la tolva de un camión de recogida de residuos de la capital al que había caído accidentalmente durante el volcado de un contenedor.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el auxilio que ha tenido lugar en torno a las 9,00 horas frente a la sede de la Autoridad Portuaria después de que el operario de la empresa concesionaria Urbaser se percatara por las cámaras del vehículo que había "movimientos extraños" en el lugar donde se depositan los residuos.

Según los primeros indicios, el afectado se había introducido en el interior de un contenedor azul, destinado a depositar papel y cartón, antes de que pasara el camión destinado a la recogida de residuos, que ha volcado su contenido en la tolva antes de continuar con su marcha.

No obstante, apenas unos segundos después, el operario ha comprobado a través de las cámaras interiores que había un cuerpo en el interior del camión, por lo que ha detenido la marcha de forma inmediata en el cruce entre la calle Reina Regente y la vía parque, frente a la sede de la Autoridad Portuaria.

El mismo operario ha sido el encargado de avisar a los servicios de emergencias, de modo que hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Local así como del cuerpo de Bomberos de Almería, que han procedido al rescate del afectado.

Así, mientras que los agentes han coordinado el tráfico en la zona, los bomberos han empleado un vehículo escalera para poder descolgarse desde la cesta hasta el interior de la tolva, de la que han extraído al hombre con signos de agotamiento.

El perjudicado ha sido trasladado por los servicios sanitarios hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT), donde ha quedado en observación con heridas leves y una fractura, según han especificado los cuerpos actuantes.