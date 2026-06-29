Rescatan una zódiac con 20 migrantes de origen magrebí a unas 54 millas al sureste de Almería

Una embarcación de Salvamento Marítimo. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y medios de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han procedido al rescate de 19 varones y una mujer de origen magrebí que se encontraban a bordo de una zódiac a unas 54 millas al sureste de Almería este lunes.

Fuentes del Sasemar han explicado a Europa Press que fue el pesquero 'Moby Dick III' en que dio un aviso sobre las 9,10 horas en el que informaba de la presencia en el mar de la patera, ante lo que una patrullera del Frontex que se encontraba en la zona indicó su posibilidad de colaborar.

En este sentido, la nave se movilizó hasta el lugar donde se encontraban los inmigrantes para proceder a su rescate, toda vez que serán trasbordados a la embarcación 'Carina' de Salvamento Marítimo para su traslado al puerto pesquero de la capital.