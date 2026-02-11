Retiran los medios aéreos tras la búsqueda sin éxito del hombre desaparecido frente a la costa de Carboneras (Almería)

Archivo - Helicóptero Helimer 221 de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha retirado los medios de búsqueda que rastreaban la zona donde este martes un hombre se arrojó al mar tras comenzar a entrar agua en su embarcación, a unas cinco millas del Puerto de Carboneras (Almería), después de que las labores realizadas por el helicóptero Helimer 221 y un avión del dispositivo Frontex hayan concluido sin novedades.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a Europa Press de que, tras la retirada del helicóptero a media mañana de este miércoles, un avión de la agencia europea Frontex que se encontraba en la zona ha continuado las tareas de vigilancia, aunque también ha abandonado el área al no localizar ningún rastro de la embarcación ni de su ocupante.

Por el momento no hay medios movilizados en una búsqueda activa y el dispositivo se centra en la emisión de radioavisos a los navegantes para que refuercen la vigilancia ante cualquier posible avistamiento.

El 112 recibió la llamada de auxilio del propio afectado sobre las 14,00 horas del martes, lo que motivó la activación del dispositivo, que se ha prolongado hasta el anochecer del martes y durante toda la jornada de este miércoles sin resultados.