El retraso en las obras del soterramiento en Almería obligan a la Junta a ampliar los plazos para pagar su parte

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta ha ampliado el plazo para pagar a la Sociedad Almería Alta Velocidad la subvención de 2,8 millones de euros para las obras de soterramiento de El Puche, en la capital, y lo ha pasado de 30 a 42 meses.

Fuentes del departamento que dirige Marifran Carazo han indicado a Europa Press que la orden por la que se modifican estos plazos responde a que "el plazo de ejecución no va acorde con el calendario establecido".

"Como se ve que no va a terminar en plazo y hasta que no termine la obra no se puede pagar, se amplía el plazo para pagar la subvención", han trasladado.

La citada orden, publicada este lunes en BOJA, modifica una anterior de junio de 2018, por la que se concedía una subvención nominativa a la sociedad para la ejecución del soterramiento en la que se disponía que "el plazo de ejecución de las actuaciones objeto de la subvención" sería de 30 meses" a partir de su publicación en boletín oficial.

Según estas especificaciones sobre la ayuda que supone un 12,38 por ciento del importe total de las obras, el plazo de 30 meses que ahora se amplía con esta modificación concluiría en enero de 2021 y ahora pasa a enero de 2022.

La orden de 1 de septiembre de 2020 también modifica la forma de abono y justificación, y establece que la consejería abonará a la Sociedad Almería Alta Velocidad el 75 por ciento de importe --2,1 millones de euros-- después de que se publique y que el plazo máximo de justificación de abono será de 42 meses a contar desde la materialización del pago.

La Sociedad 'Almería Alta Velocidad' solicitó en un escrito el pasado 29 de mayo a la Consejería que "dadas las "circunstancias excepcionales que se han producido debido a la aparición de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19", modificase la subvención "debido a la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma".

Instaba a que se procediese "a la ampliación de los plazos de ejecución de las actuaciones y de justificación de los anticipos en, al menos un año, sin que sea necesario modificar ni las condiciones económicas ni el resto de condiciones de la citada subvención".

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio precisa que, dadas las "circunstancias absolutamente excepcionales e imprevistas", que, según remarca, "hacen que el cumplimiento de la justificación y de la ejecución de las obras resulten inviables", resuelve modificar la orden que concedía la subvención finalista.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif se ha trasladado a Europa Press que mantienen el plazo de finalización de las obras dado el pasado mes de julio y se remiten a la comunicación que se hizo tras la reunión técnica de la Sociedad Almería Alta Velocidad.

En la citada comunicación se indicó que la comisión técnica había analizado la marcha y el avance de las obras de integración en El Puche, que incluía la modificación del proyecto con la mejora sustancial de la solución inicial ya que, entre otros aspectos, aumenta en 220 metros la longitud de la sección soterrada, y el avance de las obras del tramo Río Andarax-El Puche.

Se detalló que la comisión ha sido informada por la dirección de las obras de la propuesta actualizada de un modificado del proyecto, debido principalmente al incremento del coste derivado de la necesidad de retirar y tratar un vertedero situado en la traza de la obra, compuesto tanto por materiales de derribos y demoliciones, como de materiales procedentes de excavaciones de los alrededores.

Por último, se remarcó que la finalización de la ejecución de los trabajos de ambas actuaciones y el inicio de la preceptiva fase de pruebas está prevista antes de fin de año.