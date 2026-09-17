Los retrasos en las pruebas periciales centran parte de la Comisión Provincial de Derecho de Familia de Almería

Comisión Provincial de Derecho de Familia de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Derecho de Familia de Almería ha celebrado este jueves su primera reunión de coordinación entre representantes de órganos judiciales e instituciones como Diputación y Junta de Andalucía en la que, entre otros asuntos, se han abordado los retrasos en la elaboración de pruebas periciales y la necesidad de reforzar los equipos psicosociales.

El encuentro, presidido por el presidente de la Audiencia de Almería, Luis Columna, ha permitido a cada una de las administraciones implicadas analizar las actuaciones y realizar a portaciones para ver qué aspectos son susceptibles de mejora a la hora de ofrecer una justicia "ágil" y que los procedimientos sean lo "más rápidos posible".

En declaraciones a los medios, Columna ha apuntado que los retrasos en este tipo de pruebas es una de las principales preocupaciones expresadas por los abogados de familia, especialmente fuera de la capital donde no existen órganos especializados.

Así, se han identificado retrasos de hasta "meses" a la hora de contar con informes psicosociales dentro de este tipo de procedimientos, por lo que una de las cuestiones planteadas pasa por "doblar equipos" de atención psicosocial para agilizar los informes, lo que depende del personal que brinde Junta y Diputación.

Además, se han discutido otros asuntos como la reducción de tiempos de resolución ante cuestiones "muy sensibles" en el ámbito de Familia, como son las custodias, los regímenes de visita o las medidas de protección, para evitar que las demoras deriven en conflictos adicionales que puedan perjudicar a los menores.

En este sentido, también se han puesto sobre la mesa aspectos que mejoren la atención a los menores para evitar que los niños tengan que declarar en múltiples ocasiones o puedan tener con espacios adecuados para su exploración judicial, entre otros aspectos destinados a garantizar su protección.

También se han estudiado las posibilidades de mayor especialización de los órganos que conocen de este tipo de asuntos, con formación específica y permanente en Derecho de Familia, psicología infantil o violencia familiar, con la posibilidad de extenderse al ámbito de la Fiscalía y de los equipos técnicos.

La comisión también ha analizado cómo favorecer soluciones consensuadas a través de la mediación para reducir la litigiosidad y mejorar el cumplimiento de las resoluciones, así como la implantación de herramientas digitales para simplificar el trabajo y la mejora de la coordinación institucional entre juzgados, servicios sociales, centros educativos, sanitarios y organismos de protección de menores.

La unificación de criterios a partir de la abundante jurisprudencia en cuestiones como custodia compartida, modificación de medidas o el uso de la vivienda familiar han sido otros de los temas previstos para la reunión en la que también se ha encarado la humanización de la justifica ante un tipo de procedimientos que tienen una "elevada carga emocional".