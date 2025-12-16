Los Reyes Magos repartirán en Almería 13 toneladas de caramelos en su nuevo recorrido en torno a la Rambla

Entrega de las credenciales a los Reyes Magos en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos repartirán durante la Cabalgata que tendrá lugar en la tarde del próximo 5 de enero un total de 13 toneladas de caramelos blandos y actos para celiacos durante el nuevo recorrido en torno a la Rambla Federico García Lorca que se estrenará para esta ocasión ante las obras de remodelación del Paseo de Almería.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado este martes sus credenciales al empresario Lázaro López, al diseñador Sergi Regal y al técnico deportivo Said Zamani, quienes encarnará a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en 2026.

Así, los Reyes realizarán durante la mañana del día 5 su tradicional visita a una residencia de ancianos y otra a los menores que se encuentran ingresados en el Hospital Materno-Infantil antes de iniciar sus actos vespertinos, que arrancarán a las 17,45 horas con la salida junto con su comitiva desde la Catedral de Almería.

Tras pasar por las calles Lope de Vega, Jovellanos y Marín, los Reyes llegarán a la Plaza de la Constitución para el acto de recepción y el saluda al público asistente desde la fachada principal de la Casa Consistorial.

A partir de ahí, se dirigirán a la cabecera del desfile que comenzará a las 19,00 horas desde el Anfiteatro de la Rambla para recorrer la Avenida Federico García Lorca en sentido descendente, calle Belén, calle Canónigo Molina Alonso, calle José Artés de Arcos, calle Maestro Padilla, calle Altamira, calle Doctor Carracido y de nuevo Avenida Federico García Lorca en sentido ascendente hasta llegar de nuevo al anfiteatro.

Acompañada del concejal de Cultura, Diego Cruz, la primer edil ha recordado que "sin duda, la Cabalgata de Reyes es uno de los momentos más esperados por todos. Es el día en que más almerienses salen a compartir la calle, en familia y con amigos, y para el Ayuntamiento es uno de los días más especiales del año".

"Será una cabalgata muy divertida, muy compartida y, sobre todo, muy segura. Va a ser el colofón perfecto a una Navidad que en Almería está teniendo mucha calle, mucho cambio, mucha ilusión, mucha animación y mucho movimiento en comercios, bares y restaurantes", ha valorado la regidora.

De otro lado, Vázquez también ha expresado los "mejores deseos" para que el futuro "nos traiga a Almería y al resto del mundo mucha salud, paz y alegría y que 2026 llegue cargado de ilusiones, de nuevas oportunidades, de sueños cumplidos y de felicidad para todos los almerienses".

El emisario de Melchor, Lázaro López ha afirmado sentirse "muy agradecido, muy ilusionado". "Quiero estar a la altura de mis antecesores y colaborar y contribuir que los pequeños tengan momento de ilusión y felicidad. Hay muchas tensiones en nuestros ámbitos profesionales y personales y queremos que ese día lo dejemos de lado para convivir y compartir", ha dicho.

Su homólogo como Gaspar, Sergi Regal, ha dicho que asume "este privilegio con ilusión y energía". Asimismo, ha aprovechado para lanzar una campaña de recogida de juguetes en colaboración con Cruz Roja desde su negocio situado en el número 38 de Carretera de Granada con el objetivo de que ningún niño se quede sin juguetes.

El emisario de Baltasar, Said Zamani, ha destacado que "es un honor ser el Baltasar de este año. Estoy súper ilusionado, con muchas ganas de disfrutar ese día y hacer felices a padres, niños, ancianos... Va a ser un día emocionante para todos y con alegría y felicidad".

Para una cabalgata segura, el Ayuntamiento recomienda permanecer tras las vallas o elementos de acotación del recorrido, no invadir las vías señalizadas por donde transcurrirá la comitiva, mantener en todo momento a los menores bajo vigilancia, y seguir las indicaciones de las fuerzas de orden público y de la organización de la cabalgata. También se aconseja que los menores porten un número de teléfono en una pulsera, etiqueta o adhesivo de la ropa.