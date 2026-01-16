Robles resalta el "compromiso pleno" de las Fuerzas Armadas tanto en el ámbito de la OTAN como de la Unión Europea

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su intervención en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

VIATOR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este viernes el "compromiso pleno" que "en momentos como los que estamos viviendo" tienen las Fuerzas Armadas españolas "en el ámbito de la Alianza Atlántica" y "en el ámbito de la Unión Europea".

"España es ese aliado serio, fiable y responsable que tantas veces se ha dicho", ha remarcado la ministra durante su intervención en un acto celebrado en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) en el que se ha hecho entrega de los primeros vehículos 8x8 'Dragón' al Ejército de Tierra.

Robles, quien no descartaba este jueves que España pudiera participar en una misión de vigilancia en Groenlandia aunque pedía "no precipitar acontecimientos", ha aprovechado su intervención para dirigirse a la Alianza Atlántica y recordar que puede contar con el compromiso de España, sus ejércitos y su industria armamentística.

No obstante, la ministra también ha recordado la apuesta por "la autonomía estratégica de Europa". "Aquí, representados con la industria que hoy está presente, hay un capital y un esfuerzo muy importante", ha manifestado.

Con ello, ha asegurado que el Ministerio de Defensa va a responder a sus compromisos con la OTAN en materia de inversión porque "España cumple" y "tiene las capacidades", toda vez que ha hecho un llamamiento a otros países para que adopten al país como ejemplo a la hora de renovar sus programas.