Roquetas de Mar (Almería) aprueba la demolición de la Casa Consistorial por 1,09 millones para construir su nueva sede

Fachada de la actual Casa Consistorial de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado el proyecto para demoler la actual Casa Consistorial y las edificaciones y espacios adyacentes.

La actuación, con un presupuesto base de licitación de 1.090.904 euros y un plazo estimado de ejecución de tres meses, permitirá avanzar en la construcción de la nueva sede administrativa municipal y en la remodelación integral de la Plaza de la Constitución y su entorno.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta intervención constituye la primera fase material de la actuación y permitirá completar el estudio geotécnico y culminar la redacción definitiva del proyecto de ejecución del futuro inmueble.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha señalado que el Ayuntamiento continúa "dando pasos firmes" para materializar un proyecto que transformará el centro de la ciudad y ofrecerá a los vecinos unas instalaciones municipales "acordes con el crecimiento experimentado por el municipio durante los últimos años".

Asimismo, ha indicado que la aprobación abre "una nueva etapa" para ejecutar la futura sede administrativa y recuperar los espacios públicos de su entorno "para el disfrute de los ciudadanos".

DEMOLICIÓN ESPECIALIZADA

Los trabajos abarcarán el conjunto de construcciones que alberga la Casa Consistorial y la urbanización existente, de modo que el solar quede libre para acometer las siguientes fases y reordenar todo el ámbito.

Debido a la complejidad técnica de la intervención y a su ubicación en pleno centro urbano, las obras se licitarán como un lote independiente "para favorecer la participación de empresas especializadas en este tipo de trabajos".

La iniciativa se integra en la hoja de ruta del equipo de gobierno para dotar al municipio de unas instalaciones "modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de una ciudad en continuo crecimiento".

TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO URBANO

La nueva Casa Consistorial figura en el Plan de Contratación y en el programa municipal de inversiones, que contempla una inversión total de 14,3 millones de euros y un presupuesto de licitación de 13.602.373 euros.

El complejo permitirá modernizar la atención al ciudadano y mejorar la organización de los servicios municipales. La propuesta también incluye la ampliación de la Plaza de la Constitución y la mejora de los espacios públicos colindantes para crear un entorno "más abierto, accesible y funcional".

El Ayuntamiento pretende reforzar así el papel de la plaza como uno de los principales puntos de encuentro de Roquetas de Mar y dar continuidad al proceso iniciado con la adjudicación de la redacción del proyecto de la nueva sede.