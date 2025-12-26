Salvan a un hombre que entró en parada tras atragantarse en su vivienda de Almería en la víspera de Nochebuena

Un agente de Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha salvado la vida a un varón que había entrado en parada cardiorrespiratoria tras sufrir un atragantamiento en su vivienda de la capital almeriense en la víspera de Nochebuena.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana fueron comisionados por la Sala Operativa del 091 para que se dirigieran con la mayor urgencia al domicilio desde el que habían requerido auxilio.

A su llegada, varios vecinos manifestaron a los agentes que en el interior de la vivienda había un varón que no respiraba. Asimismo, encontraron a la madre de la víctima quien "presa de la gran angustia por la situación" señalaba a su hijo, que se encontraba tendido en el suelo.

El afectado mostraba decoloración corporal y labios cianóticos, toda vez que carecía de pulso, por lo que los agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras pedían a la Sala que activaran servicios sanitarios.

Durante la asistencia, el varón comenzó a recuperar progresivamente el color a la vez expulsaba saliva y brotes de sangre, motivo por el cual los agentes realizaron impactos interescapulares con el fin de liberar posibles cuerpos extraños.

Una vez que la víctima recuperó la respiración autónoma, fue colocada en posición lateral de seguridad hasta la llegada de los servicios médicos. A la llegada de la ambulancia, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Los agentes se desplazaron al centro hospitalario para interesarse por el estado del asistido, donde el responsable de urgencias valoró la "rápida y eficaz actuación policial".