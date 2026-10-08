Sara Lilu, 'Tomatito' o la Filarmónica de Málaga se dan cita en la XXXIV edición de Almerijazz del 1 al 8 de noviembre

La cantante Sara Lilu durante una actuación musical. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional Almerijazz celebrará su trigésima cuarta edición del 1 al 8 de noviembre con nueve propuestas musicales en cuatro espacios de la capital almeriense y la participación de 'Tomatito', Leonor Watling, Marina Lledó y Sara Lilu, además de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

La programación se desarrollará en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el Teatro Apolo, el Anfiteatro de la Rambla y el Centro Fundación Unicaja Almería, según ha concretado el Consistorio en una nota.

El festival combinará proyectos internacionales, flamenco, música brasileña, grandes formaciones orquestales y nuevos lenguajes con propuestas de artistas y agrupaciones vinculados a la provincia, entre ellas las promovidas por Clasijazz. Además, contará con la participación, por primera vez, de la Banda Municipal de Música de Almería.

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha declarado que "no hace falta ser un experto en jazz para disfrutar de Almerijazz, y los expertos también encontrarán propuestas para disfrutar".

La cantante y docente Marina Lledó impartirá una 'masterclass' de canto el martes 3 de noviembre, a las 18,30 horas, en el Centro Fundación Unicaja Almería, con la que el festival incorporará una dimensión formativa vinculada a la creación y la transmisión de conocimientos musicales.

El miércoles 4 de noviembre, a las 20,30 horas, el Teatro Apolo acogerá la actuación de Sara Lilu en un proyecto compartido con el saxofonista canario Kike Perdomo.

Por su parte, Leonor Watling actuará el viernes 6 de noviembre, a las 20,30 horas, también en el Teatro Apolo, junto al músico, compositor y productor estadounidense Leo Sidran, con el proyecto 'Leo & Leo'.

'TOMATITO' Y LA MÚSICA BRASILEÑA

Otro de los protagonistas será el guitarrista almeriense 'Tomatito', que regresará a los escenarios de su ciudad el jueves 5 de noviembre, a las 20,30 horas, junto a su quinteto en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con una propuesta que establecerá un diálogo entre las raíces del flamenco y el jazz a través de la improvisación y la expresión musical.

El sábado 7 de noviembre, a las 20,30 horas, el mismo espacio acogerá el concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José Carra Group y Arturo Serra, que presentarán 'La música de Iván Lins', un proyecto que combinará la sonoridad clásica de las cuerdas con un cuarteto de jazz para recorrer las composiciones del músico brasileño.

Big Bandarax presentará el 1 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, un proyecto concebido especialmente para el festival y dedicado a la música de Stevie Wonder, con el que se pondrá en valor el trabajo colectivo y la actividad de la escena musical de la provincia.

Asimismo, la Clasijazz Liberation Music Orchestra rendirá homenaje a Carla Bley y Charlie Haden el domingo 8 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio, con una propuesta que recuperará el espíritu de una de las experiencias musicales más libres, comprometidas y creativas del jazz contemporáneo.

DOS PROPUESTAS DE ENTRADA LIBRE

La programación también incluye dos actividades gratuitas. La primera tendrá lugar el lunes 2 de noviembre, a las 12,30 horas, en el Anfiteatro de la Rambla, donde el Dúo Vibra-Tó ofrecerá una propuesta dirigida especialmente a las familias, basada en la experimentación sonora y la construcción de instrumentos musicales.

La segunda cita gratuita se celebrará el domingo 8 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Teatro Apolo, con un concierto especial de la Banda Municipal de Música de Almería, que se incorporará por primera vez a la programación del festival dentro de las matinales de este espacio.

La edición de Almerijazz 2026 contará con la colaboración del Centro Fundación Unicaja Almería, el apoyo de Cervezas Estrella de Levante y Vera Import y la participación de las entidades amigas Clasijazz, El Faro del Jazz y Plataforma Jazz España, de la que forma parte el festival almeriense.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y a través de la página web 'almeriaculturaentradas.es'.