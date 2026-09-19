El servicio de socorrismo de Almería registra 886 actuaciones este verano, casi el 70% por picaduras de medusa

Puesto de socorrismo en una playa de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Almería ha registrado un total de 886 actuaciones entre el 1 de junio y el 31 de agosto, de las que 618, el 69,8 por ciento del total, han correspondido a atenciones por picaduras de medusa.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press el balance del dispositivo durante los tres primeros meses de la temporada, en los que, tras las picaduras de medusa, las heridas leves han constituido la segunda causa más habitual de asistencia, con 143 actuaciones, equivalentes al 16,1 por ciento.

El servicio también ha realizado 18 rescates acuáticos, además de 14 intervenciones por picaduras de pez araña, 13 por picaduras de insectos, once por insolación o golpe de calor, diez por traumatismos, nueve por lesiones oculares y otras nueve por heridas provocadas por púas de erizo. Asimismo, se han contabilizado siete actuaciones por heridas graves y una asistencia por parada cardiorrespiratoria.

Las tres playas con mayor actividad asistencial, Zapillo-El Palmeral, Nueva Almería y San Miguel de Cabo de Gata, han concentrado 676 actuaciones, lo que representa el 76,3 por ciento del total.

En concreto, Zapillo-El Palmeral ha registrado el mayor número de actuaciones, con 400, aproximadamente un 45 por ciento. De ellas, 299 se han debido a picaduras de medusa y 64 a heridas leves.

A continuación se ha situado Nueva Almería, con 143 intervenciones, entre ellas 113 por picaduras de medusa y cinco rescates acuáticos, mientras que San Miguel de Cabo de Gata ha acumulado 133 actuaciones, con 85 atenciones por medusas, 24 heridas leves y cuatro rescates.

Por detrás se encuentran San Miguel-Las Conchas, con 92 actuaciones; Costacabana, con 68; Retamar, con 40; El Toyo, con siete, y Almadraba de Monteleva, con tres. En la playa de La Fabriquilla no se ha registrado ninguna intervención.

SOCORRISMO HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE

El servicio diario de socorrismo y vigilancia concluyó el pasado domingo, 13 de septiembre, tras casi tres meses de funcionamiento ininterrumpido. No obstante, el Ayuntamiento mantendrá el dispositivo durante los fines de semana del 19 y 20 y del 26 y 27 de septiembre, en horario de 12,00 a 19,00 horas.

El operativo comenzó a prestarse diariamente el pasado 15 de junio y ha alcanzado los 34 socorristas durante la temporada alta, con presencia desde San Miguel hasta Nueva Almería, además de Costacabana, El Toyo-Retamar, Cabo de Gata y La Almadraba-La Fabriquilla.

El servicio forma parte del Plan de Playas 2024-2027 del Ayuntamiento de Almería, que comprende los 13 arenales del término municipal. Durante este verano, el dispositivo ha contado también con cinco puestos de vigilancia renovados, Protección Civil y una garita de la Policía Local.

La planificación municipal incorpora además servicios de limpieza, mantenimiento de aseos y duchas, balizamiento, canales náuticos y zonas de sombra y baño adaptado. Los aseos permanecerán disponibles hasta el 1 de octubre.

Entre los recursos desplegados se encuentran 24 aseos adaptados, nueve canales náuticos y zonas destinadas a personas con movilidad reducida. El área de baño adaptado de El Palmeral dispone de 22 plazas bajo sombra y ha incorporado este año una nueva barandilla para facilitar el acceso al agua.