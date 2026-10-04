Sindicato de Inquilinas de Almería destaca la acogida de la manifestación:"La Puerta de Purchena se ha visto desbordada"

Archivo - Imagen de la manifestación por las calles de Sevilla por el derecho a la vivienda. A 2 de octubre de 2026 en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El militante del Sindicato de Inquilinas de Almería, Javier Salvador, ha destacado la "gran acogida" de la concentración en la Puerta de Purchena, la cual "se ha visto desbordada", a las 11,00 horas de este domingo, 4 de octubre, en solidaridad con el caso Maricarmen y ante la caída de los dos reales decreto ley por la vivienda.

En declaraciones a Europa Press, el militante por los derechos de la vivienda ha concretado que Almería se ha sumado "al resto de movilizaciones que se han programado en el resto del Estado" y en Andalucía, donde ya se han producido movilizaciones en todas las capitales de provincia a excepción de Jaén y de Córdoba, esta última programada para este domingo 4 a las 19,00 horas, además de en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Cabe recordar que la plataforma sindical, en los albores de su creación, ya impulsó una concentración en la capital almeriense por la vivienda. En relación, Salvador ha agradecido que la concentración efectuada este domingo "ha sido incluso mejor que la del martes pasado".

"Una vez que decayeron los reales decretos que recogían algunas de nuestras reivindicaciones de mínimos, convocamos con la propuesta de encaminarnos hacia una huelga general", ha contextualizado Santiago, al tiempo de valorar "muy positivamente" al concentración.

Respecto al futuro, Salvador ha precisado que la organización sindical en la que milita "sigue caminando" y celebrará su primera asamblea "en un par de semanas". "Nos estamos poniendo con la organización de la huelga general y haremos un llamamiento a los sindicatos laborales, organizaciones políticas, movimientos sociales y otros colectivos para que se sumen con el objetivo de que no quede ni un solo centro de trabajo sin que le llegue esta convocatoria", ha concluido.

De este modo, Córdoba es la única capital andaluza que resta por celebrar una movilización vinculada a la vivienda durante este fin de semana. En concreto, la plataforma Stop Desahucios Córdoba y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba ha citado a sus simpatizantes a las 19,00 horas "ante la crisis de la vivienda y las insuficientes y tímidas reformas del Gobierno".

En contexto, las calles de Sevilla acogieron este viernes la primera de las manifestaciones convocadas en las provincias andaluzas durante este fin de semana contra los desahucios y en defensa del derecho a una vivienda digna, precisamente en una jornada que ha quedado marcada por la negativa del Congreso de los Diputados a convalidar los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros.

"Hoy el Congreso ha votado que sigan echando a la gente de sus casas, que siga habiendo desahucios. Ha votado en contra de que podamos hacer un proyecto de vida y desarrollar nuestra vida de forma digna. Solo nos queda manifestarnos y organizarnos hacia una huelga general", ha afirmado el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Jaime Jover, en atención a los medios en la acampada de las Setas de la Encarnación.

En esta línea ha abundado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, que calificó el pasado sábado de "absoluto desborde" los 10.000 asistentes que aproximadamente se dieron cita en la manifestación de la capital. "Han sido 10.000 personas las que han venido hoy gritando que las casas van a volver a ser para vivir y no para especular", ha concretado, al inicio de la marcha y al margen la acampada del Palillero.

De forma paralela, centenares de personas se han manifestado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha declarado que "todas las casas tienen que ser exclusivamente para que viva la gente". Sobre la caída de los decretos ley, el portavoz de la formación andalucista ha apostillado que ante el "secuestro" del Congreso por "rentistas y fondos buitre" sólo hay "una salida, la huelga general".

Al hilo, García ha considerado que "se ha desbordado" la situación de la vivienda y que ante ella "sólo hay dos posiciones, o el derecho a la vivienda o el derecho unos listos a forrarse con las casas", mientras que ha añadido que "nadie debería forrarse con un derecho humano fundamental que es el derecho a la vivienda".

Además, en Huelva también se dieron cita centenares de asistentes, que reclamaron contra las leyes vigentes en materia de vivienda a las puertas de la subdelegación del Gobierno de la capital onubense.

Ya a partir de la tarde del pasado sábado, cerca de 8.000 malagueños y 12.000 granadinos, según datos de la Subdelegación del Gobierno a través de las estimaciones de la Policía Nacional, clamaron por el derecho a una vivienda digna.

"Si no tenemos casa, dormimos en la plaza", "Málaga no se vende" y "Es indecente. Gente sin casa, casas sin gente" han sido algunos de los lemas que han podido oírse en las calles granadinas y malagueñas en una jornada donde miles de españoles han mostrado su enfado por la caída de los dos decretos con los que el Gobierno intentó frenar desahucios como el de Maricarmen en Madrid.

En Málaga se mantiene la acampada en la plaza de la Constitución, con más de 120 tiendas de campañas contabilizadas. El Sindicato de Inquilinas ha destacado tras la protesta que "Málaga ha dicho basta. Basta de alquileres imposibles, basta de desahucios, basta de fondos de inversión haciendo negocio con nuestras casas y basta de una ciudad en la que cada vez resulta más difícil vivir".

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha participado en la manifestación por la vivienda en Málaga, que ha calificado como "un éxito". "El movimiento por la vivienda es imparable", al tiempo que ha considerado que "es evidente" que los "cambios profundos" vendrán sólo con un Congreso de los Diputados en "sintonía plena" con "el clamor y las necesidades de la calle".