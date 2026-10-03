Sindicato de Inquilinas de Cádiz califica de "absoluto desborde" la manifestación: "Se han dejado la voz y el cuerpo"

Imagen de la movilización en Cádiz por una vivienda digna, impulsada por el Sindicato de Inquilinas. A 3 de octubre de 2026 en Cádiz (Andalucía, España) - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, ha definido como un "absoluto desborde" la asistencia a la manifestación de la capital tras conocerse el pasado viernes 2 la caída de los dos reales decretos ley por la vivienda en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato ha agradecido la asistencia de 10.000 personas --3.500 según la Subdelegación del Gobierno a través de la FCSE-- que se han dejado "la voz y el cuerpo" para gritar desde la Plaza San Antonio hasta el Consistorio gaditano "al carajo el rentismo".

"Han sido 10.000 personas las que han venido hoy gritando que las casas van a volver a ser para vivir y no para especular", ha apostillado Peñalver, al tiempo de asegurar que el "objetivo claro" es la huelga general.

En contexto, Cádiz es una de las ciudades andaluzas que mantiene, tras una semana, una acampada en clamor ante el caso Maricarmen y a las actuales leyes de vivienda. La portavoz de la plataforma convocante por la vivienda ha abundado en el agradecimiento a los manifestantes en la jornada de este sábado, así como a las personas que han pernoctado en la Plaza del Palillero.

De forma paralela, centenares de personas se han manifestado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha declarado que "todas las casas tienen exclusivamente para que viva la gente".

Sobre la caída de los decretos ley, el portavoz de la formación andalucista ha apostillado que ante el "secuestro" del Congreso por "rentistas y fondos buitre" sólo hay "una salida, la huelga general".

García ha considerado que "se ha desbordado" la situación de la vivienda y que ante ella "sólo hay dos posiciones, o el derecho a la vivienda o el derecho unos listos a forrarse con las casas", mientras que ha considerado que "nadie debería forrarse con un derecho humano fundamental que es el derecho a la vivienda".

La tercera manifestación que se ha sucedido de forma paralela en el mediodía del sábado se ha producido en la capital onubense, donde centenares de asistentes, según han confirmado fuentes de Izquierda Unida a Europa Press, han reclamado contra las leyes vigentes en materia de vivienda a las puertas de la subdelegación del Gobierno.

Asimismo, en Granada y en Málaga, donde aún se mantiene la acampada en la plaza de la Constitución, se cerrarán las manifestaciones andaluzas de este sábado, previstas a las 19,00 y a las 20,00 horas, respectivamente.

Por su parte, Sevilla celebró su manifestación el pasado viernes, con 15.000 asistentes que partieron desde las Setas de la Encarnación hasta San Telmo, mientras que Almería y Córdoba cerrarán el ciclo de manifestaciones en torno al caso Maricarmen y a la caída de los reales decreto ley de vivienda.