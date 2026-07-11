Sofocan un incendio "intencionado" en una vivienda de Adra (Almería) sin heridos ligada a un ajuste entre clanes

Archivo - Un agente de Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ADRA (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

Los bomberos del Poniente han sofocado el incendio "intencionado" en una vivienda de dos plantas registrada la pasada madrugada en la calle Júpiter de la barriada de Puente del Río en Adra (Almería), donde hace más de un año se inició un enfrentamiento entre los clanes de 'Los Saúles' y 'Los Lateros' por el crimen de un joven de 23 años.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que se recibió un aviso sobre las 2,20 horas en el que se informaba de que una vivienda de dos plantas que había sido abandonada estaba envuelta en llamas.

Así, se dio aviso a Bomberos del Poniente, 061, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, quienes confirmaron que el fuego quedó extinguido una hora después, así como que la misma vivienda sufrió una situación similar "hace menos de un mes", por lo que la investigación apunta que el fuego fue provocado.

Fue durante la mañana del 2 de junio de 2025 cuando un joven de 23 años de edad residente en la zona murió de un disparo tras una presunta disputa vecinal debido al volumen de la música, lo que desató un enfrentamiento entre clanes así como una investigación policial por el que se mantiene bajo búsqueda a Antonio Santiago Muñoz, conocido como 'Saúl el Viejo', como presunto autor de los disparos, según la Guardia Civil.

En el marco del proceso judicial, la familia del principal sospechoso mantiene que el disparo se produjo desde un tejado y por parte de un menor que, meses después de lo ocurrido, se identificó en un vídeo de TikTok como autor material de los hechos. La Guardia Civil descartó su participación basándose en su propia investigación.

Los hechos desembocaron en un abandono de la barriada por parte del clan de 'Los Saúles', algunos de los cuales se asentaron en Huelma (Jaén). Allí, dos hijos de 'Saúl el Viejo' fueron tiroteados a finales de mayo cuando estaban en la puerta de su vivienda junto a unos vecinos, hechos por los que se inició otra investigación en paralelo.