El subdelegado de Almería opta a liderar un PSOE "unido" dispuesto a "ganar" la Junta "empujado" por cargos y militantes

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha formalizado este lunes su precandidatura para liderar el PSOE en Almería; una decisión que, según ha dicho, toma "empujado" por la militancia y cargos de la formación con los que ha tenido un estrecho contacto en las últimas semanas para, desde la "unidad" y la "cohesión", conformar una propuesta con la que salir a "ganar" las próximas elecciones andaluzas.

"En este proyecto caben todos, no sobra nadie, y no solo que no sobra nadie, sino que faltan todas las manos", ha manifestado Martín durante la presentación de su precandidatura en la sede del PSOE de Almería donde ha estado fuertemente apoyado por sus compañeros y arropado por decenas de militantes y cargos entre concejales, portavoces, alcaldes, parlamentarios, diputados o senadores.

En este sentido, ha animado a "todos los progresistas de la provincia de Almería a que se sumen a este proyecto" con el que "ha comenzado la cuenta atrás" del PP al frente de la Junta de Andalucía, según ha asegurado antes de manifestar su intención de capitanear un PSOE dirigido a "recuperar todos los derechos y toda la dignidad que están perdiendo los almerienses de la mano del Gobierno de Moreno Bonilla".

El subdelegado ha agradecido especialmente el "paso al lado" dado por el aún secretario provincial, Juan Antonio Lorenzo, quien ha estado presente en el acto y al que ha reconocido el "intenso" trabajo hecho al frente de la formación. "Esto es una carrera de relevos: una vez nos toca a uno, otra vez nos toca a otro, pero lo importante es que el partido llegue más lejos cada vez", ha manifestado.

La precandidatura de Martín también ha recibido el aplauso de otros cargos presentes en el acto, entre ellos, el secretario general de Organización, Antonio Martínez, y el alcalde de Fiñana, Rafael Montes, quienes en algún momento durante los últimos días han valorado la posibilidad de optar al cargo de secretario provincial.

"No son las primeras primarias que celebramos en el partido, somos un partido democrático, un partido en el que los militantes deciden quiénes estamos en cada momento al frente del mismo, pero sí que me gustaría decir que creo que son las primarias, o la elección del secretario, en las que hay una mayor ilusión", ha añadido Martín ante el aplauso de sus compañeros que han cerrado filas en torno a él.

Martín ha recalcado las "conversaciones y charlas" mantenidas con una "gran cantidad de compañeros" de Almería como razón que le ha llevado a dar el paso para poder sustituir a Lorenzo, sentido en el que ha agradecido también el aliento dado por otros colegas que han acudido a la primera reunión de la Ejecutiva regional entre los que ha citado a la presidenta del PSOE-A, Fuensanta Coves, así como a distintos secretarios, entre ellos, Rodrigo Sánchez Haro, Antonio Fernández Liria, Mateo Hernández o Esperanza Pérez Felices.

"Este es un proyecto en el que todo el mundo cabe, en el que nadie, absolutamente nadie sobra, en el que caben todas las manos, todas las voces, todas las ideas, todo el esfuerzo", ha insistido.

"TRABAJO" Y "ESFUERZO" PARA LLEVAR A MONTERO A SAN TELMO

El precandidato ha animado a los socialistas a aprovechar la "fuerza" y "energía" con la que salen del Congreso andaluz celebrado el pasado fin de semana en Armilla (Granada) para aunar voluntades de cara a conseguir que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía".

"Os pido vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, del primero al último de los militantes del Partido Socialista en la provincia de Almería", ha dicho Martín, quien ha instado a aprovechar la "experiencia" de quienes tienen una dilatada carrera política así como la "fuerza y el empuje" de la juventud para así llegar a "toda la sociedad".

El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que "desde la unidad" y la "cohesión" que propone bajo su proyecto se conformará un PSOE "más fuerte" que consiga sacar a Andalucía "del bucle de recortes, de pérdida de derechos y de deterioro de servicios públicos" que sufre.

Para Martín, Andalucía está en el "pozo oscuro" en el que el gobierno del PP ha sumido "la sanidad", la "educación pública", los "servicios sociales" y la "dependencia" a pesar de que la región "cuenta en estos años con más recursos que nunca" dado que ha recibido "más de 53.000 millones más" de lo que obtuvo la Junta bajo gobierno socialista con Rajoy al frente del Ejecutivo central.

"Todos esos recursos no han sido aprovechados para seguir avanzando y progresando, sino que en esta etapa podemos decir que ha brillado por su ausencia", ha asegurado para criticar las políticas de vivienda de la Junta o la "privatización" de la enseñanza universitaria, toda vez que se han "desviado centenares de millones de euros a la sanidad privada".

De igual modo, cree Martín que el presidente de la Junta ha sido "cicatero con las inversiones" en carreteras, centros educativos o inversiones hídricas. "Se mire por donde se mire, la necesidad de que Andalucía esté gobernada por el PSOE es mayor hoy que nunca".

En esta línea, ha ensalzado las acciones del Gobierno central ante el impulso dado a la Alta Velocidad con inversiones "históricas". "Tenemos que traer a los andaluces a la senda de crecimiento, la senda de desarrollo que estamos demostrando en el gobierno de España", ha insistido para recalcar que "gobernar en Andalucía es prioritario".