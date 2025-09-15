El subdelegado de Almería valora el empuje de Transportes al soterramiento: "El Ayuntamiento tiene que estar muy feliz"

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha estimado este lunes la acción del Ministerio de Transportes y Movilidad para "hacer realidad" la segunda fase de integración de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad a través de la sociedad Almería Alta Velocidad, cuyo consejo de administración se va a reunir en la tarde de este lunes.

"Creo que el Ayuntamiento tiene que estar muy feliz, muy contento con la actuación del Ministerio de Transporte aquí en la provincia de Almería, y especialmente en la ciudad", ha manifestado Martín en declaraciones a los medios horas antes del inicio de la reunión.

Para Martín, el soterramiento "no sería una realidad" si no hubiera habido una "voluntad plena y constante" para hacer frente a una inversión que "ronda los 200 millones de euros" y de la que el Ejecutivo asume "casi el 80 por ciento" conforme a las cuotas de reparto acordadas en el seno de la sociedad mercantil.

El subdelegado ha incidido en la "predisposición" de Adif, así como del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para atender las peticiones que se formulen desde el Ayuntamiento, después de que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, haya mostrado su interés en reunirse con el ministro Óscar Puentes para abordar la urbanización de los suelos, la cesión de la antigua estación y la dotación de espacios para un palacio de congresos.

"Cualquier otra petición que se quiera formular y demás, por parte de la alcaldesa, me parece bien, todo tiene cabida y todo tiene base en el diálogo", ha dicho el subdelegado, quien ha puesto como ejemplo la acción del Gobierno a la hora de "trabajar, actuar" y "no confrontar" dar "soluciones" a la provincia.