El subdelegado del Gobierno en Almería defiende el refuerzo de Guardia Civil y Policía y apunta a "máximos históricos"

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha defendido este jueves el incremento de efectivos y medios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y ha asegurado que ambos cuerpos cuentan con plantillas en "máximos históricos", con alrededor de 160.000 agentes en España.

En declaraciones a los medios, Martín ha explicado que este incremento responde al aumento sostenido de las ofertas de empleo público para las fuerzas de seguridad. Así, ha señalado que se han ofertado 3.000 plazas para cada uno de los cuerpos, muy por encima de las "200 o 300 plazas" que, según ha apuntado, se convocaban en ejercicios como 2013 o 2014, y ha avanzado que "este año va a haber más".

El subdelegado ha defendido que este aumento de efectivos se acompaña también de un refuerzo de los medios materiales en la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al 'petaqueo'. Preguntado por la llegada de cinco patrulleras adquiridas para la Guardia Civil, ha indicado que no puede concretar plazos, aunque ha señalado que se informará "puntualmente cuando se incorporen" y ha confiado en que sea "cuanto antes".

Asimismo, ha recordado que la inclusión de la provincia de Almería en el V Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido contar con "más medios personales y materiales", si bien ha reconocido que es necesario "seguir incrementándolo y mejorando" para reforzar la lucha contra el narcotráfico y otras redes criminales.

En este contexto, el subdelegado ha aludido a las declaraciones del presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, quien afirmó este martes que existe un "grave problema de seguridad" y criticó el "desmantelamiento" de los cuerpos de la Guardia Civil "en prácticamente todos los municipios de la provincia".

García Alcaina realizó estas declaraciones durante una entrevista en Interalmería TV, en la que también avanzó que la institución provincial presentará la próxima semana "un gran proyecto" con diferentes planes para los municipios relacionados con ámbitos como la atención de emergencias, la seguridad, la natalidad, las infraestructuras culturales o la digitalización.

Ante estas afirmaciones, Martín ha sostenido que hablar de "desmantelamiento" resulta "difícil de explicar" a la vista del refuerzo de efectivos y del aumento de las ofertas de empleo público, que, según ha señalado, "son más grandes cada año".

En este sentido, también ha criticado que se utilice ese término y ha contrapuesto esa situación con la sanidad pública andaluza. Así, ha asegurado que el "desmantelamiento sanitario" sí se percibe en centros como el Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa, al que ha definido como "la zona cero del desmantelamiento sanitario", y ha advertido del "deterioro alarmante" que, a su juicio, sufre la sanidad en la comunidad autónoma.