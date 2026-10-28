Surbus anuncia la desconvocatoria de la huelga de transporte urbano en Almería, que vuelve a la "normalidad"

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca concesionaria del servicio de transporte público urbano de Almería, Surbus, ha anunciado la desconvocatoria de la huelga indefinida que desde hace más de una semana mantenía la plantilla para reclamar mejoras salariales y del servicio, con lo que a partir de este jueves las líneas urbanas comenzarán "a operar con normalidad".

Fuentes de Alsa han indicado a Europa Press que se ha alcanzado un acuerdo con los trabajadores tras un mensaje publicado en los perfiles oficiales de Surbus, con llamadas al Ayuntamiento de Almería y al Vicerrectorado de Estudiantes de la UAL, en el que agradece la colaboración de los usuarios durante el periodo de servicios mínimos con la flota operando al 50% en la mayoría de sus recorridos.

La plantilla de la empresa, con cerca de 200 empleados, acordó este miércoles suspender la manifestación prevista por el centro de la capital así como la paralización de la huelga para sentarse de nuevo a negociar con la empresa las condiciones para acabar con el paro laboral el cual había llegado a ser denunciado por la compañía.

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