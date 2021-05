Susana Díaz critica que "la bandera Trans esté manoseada y sirva de enfrentamiento en el Congreso"

PULPÍ (ALMERÍA), 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este miércoles que "la bandera Trans esté manoseada y sirva de enfrentamiento en el Congreso" de los Diputados.

"No me gusta", ha dicho al respecto la también precandidata a las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, en el marco de una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que Susana Díaz ha intervenido desde Pulpí, donde esta tarde mantiene un encuentro con militantes.

La dirigente socialista se ha pronunciado sobre este asunto al hilo del debate sustanciado este pasado martes en el Congreso para la toma en consideración de la proposición de ley Trans registrada por ERC, Junts, Compromís, Nueva Canarias, CUP y Más País, que no salió adelante con la abstención del PSOE.

Susana Díaz ha comentado que, en Andalucía, "ese debate ya lo tenemos superado desde 2014", cuando "sacamos en el Parlamento una ley por unanimidad de la que me siento muy orgullosa" como presidenta que era entonces de la Junta, y en la que se "reconoce" a las personas "se sientan como se sientan al margen de como hayan nacido".

"Desde el respeto, las sociedades son mucho más tolerantes y merecen más la pena", ha añadido la líder socialista, que ha valorado que en el Parlamento andaluz "conseguimos que eso fuera algo por unanimidad", por lo que ha lamentado que esa cuestión "haya sido objeto de un debate tan duro en el Congreso".

En esa línea, y al ser preguntada acerca de si cree que va a volver la concordia a la política española, Susana Díaz ha respondido que "me da que no", porque "hay un nivel de encallanamiento en la política española que la gente no merece".

"No ha habido tregua ni siquiera en la pandemia, ni una mijita de generosidad por la gente ni cuando estábamos confinados", ha lamentado la dirigente socialista, que ha añadido que "si en situaciones como esa no se aparcan las diferencias partidarias y no nos ponemos todos a arrimar el hombro por nuestro país, después los golpes de pecho, envolverse en banderas, es patriotismo de hojalata".

"A la hora de la verdad es cuando los ciudadanos esperan que los políticos estemos dándolo todo", ha remarcado Susana Díaz, quien ha advertido de que, "al final, el descrédito de la política en cierta medida nos lo buscamos los que estamos al frente de las responsabilidades", pero "la gente es muy inteligente y no es tonta, y sabe distinguir entre quien está a la altura y quien no", según ha concluido.