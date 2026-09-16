Suspendidas este jueves las clases en Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora (Almería) ante los avisos por lluvia

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALMERÍA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que este jueves quedará suspendida la actividad educativa presencial en los municipios almerienses de Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora. Asimismo, se ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas por el aviso naranja por lluvias y tormentas.

Así lo ha anunciado Sanz en un comunicado publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, en el que también ha informado del cierre de parques y jardines en estos tres municipios. Estas medidas se adoptan después de que la Junta activara durante la noche de este miércoles la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia de Almería, ante las previsiones meteorológicas para las próximas horas, que han llevado a activar avisos naranjas y amarillos por lluvias y tormentas en varias comarcas.

Sanz ha señalado que el Ejecutivo andaluz mantiene "la vigilancia y el seguimiento, con los operativos preparados para actuar si fuera necesario". Asimismo, el responsable de Emergencias ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución", evitar desplazamientos y seguir los consejos e indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía para prevenir riesgos.

El aviso naranja por lluvias y tormentas permanecerá activo entre las 3,00 y las 12,00 horas de este jueves en el Levante almeriense, donde se prevé una precipitación acumulada de 50 litros por metro cuadrado en una hora y de 100 litros en doce horas.

La Agencia Estatal de la Meteorología (Aemet) ha precisado que "estos acumulados se pueden alcanzar en cortos periodos de tiempo" y que las precipitaciones "podrían ir acompañadas de granizo". Entre las 12,00 y las 20,00 horas, el nivel de aviso descenderá a amarillo en el Levante almeriense, con una precipitación acumulada prevista de 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros en doce horas.

Por otro lado, también se han activado avisos amarillos en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez entre las 3,00 y las 20,00 horas, por precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado y posibilidad de granizo. El resto de comarcas almerienses afectadas por avisos amarillos por lluvias y tormentas son Nacimiento y Campo de Tabernas, así como Poniente y Almería Capital, con la misma previsión de precipitaciones.