Suzanne Wolf publica con Círculo Rojo 'Penumbras', una obra para "ayudar a los discriminados a dejar atrás la oscuridad"

El Grupo Editorial Círculo Rojo ha publicado el libro 'Penumbras' de la autora Suzanne Wolf, una obra dirigida a ayudar al lector "a dejar atrás su propia oscuridad, sobre todo a las mujeres víctimas del maltrato de género o a los que sufrieron acoso de niños en el patio del colegio". "Es un libro para discriminados, desahuciados y desterrados".

Así lo ha expuesto la autora en una nota del grupo Grupo Editorial, quien ha indicado que su poesía y sus textos "no tienen edad ni género, busco ayudar", al tiempo que ha incidido en que "su intención es que otros no pasen por los infiernos que yo he pasado".

En este contexto, Wolf ha señalado que ha creado "su propio género entre la poesía y el micro relato, para ofrecer a sus lectores su propia experiencia". Asimismo, ha explicado que "es un libro para hacerte pensar, quiero que cuando lo acabes saltes del sillón a la acción".

'Penumbras' es un libro de relatos cortos, poesía y además es una apuesta y un reto personal con trazos de narrativa gótica romántica. Los textos se apoyan en imágenes, incluidas las efectuadas con dron por ella misma. Todo ello con la intención de que el lector pase sobre ellos y los visualice como si de una pequeña película se tratase.

Con esta obra la autora expone diversos cuentos modernos basados en hechos reales y una breve antología con sus mejores poesías. Acción, desamor y humanismo se dan cita en las páginas de esta nueva obra.

La escritora Wolf, nacida en Madrid y con raíces andaluzas, sintió pasión desde joven por la narrativa gótica romántica y las rimas de Bécquer y Pérez-Reverte, así como Camilo José Cela y William Shakespeare.

En cuanto a la inspiración de la autora esta surge del dolor, desamor y de la fugacidad de la belleza, así sus escritos se nutren de lo real. Posee un estilo romántico, misterioso e incluso sombrío, pero en ocasiones da paso a la luz, la esperanza y la fuerza.