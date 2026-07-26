El Teatro Apolo pone el broche de oro a D'Gata Brass Week - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) - El Teatro Apolo puso este sábado el broche de oro a la tercera edición de D'Gata Brass Week con un concierto de clausura que ha reunido a numeroso público y ha convertido el escenario en el mejor reflejo del intenso trabajo desarrollado durante toda la semana.

El encuentro formativo especializado en instrumentos de viento metal cierra así una nueva edición marcada por el aprendizaje, la convivencia musical y el intercambio de experiencias entre alumnado y profesorado de primer nivel, según una nota del Ayuntamiento de Almería.

El concierto estuvo protagonizado por el ensemble de metales integrado por los participantes del curso, que ofreció un programa variado y dinámico, concebido para mostrar la riqueza sonora, la potencia expresiva y la versatilidad de la familia del viento metal.

Trompetas, trombones, trompas, tubas y bombardinos protagonizaron una actuación en la que se combinaron obras de diferentes estilos y épocas, permitiendo al público apreciar tanto el trabajo conjunto del grupo como la personalidad de cada instrumento.

Durante la actuación también participaron los profesores de esta edición, Bernabé García, Marc Gruber, Rubén Toribio y Josep Burguera, compartiendo escenario con el alumnado en distintos momentos del concierto y evidenciando el carácter colaborativo que define a D'Gata Brass Week desde su nacimiento.

Según el ayuntamiento, la respuesta del público ha confirmado el creciente interés que despierta este encuentro, que en apenas tres ediciones se ha convertido en una cita de referencia para jóvenes intérpretes de viento metal.

Los aplausos acompañaron cada una de las interpretaciones y culminaron con una prolongada ovación que puso el mejor final a varios días de clases magistrales, ensayos, actividades formativas y convivencia entre músicos.