El temporal de viento y oleaje deja amarrada a la flota pesquera de Almería y rachas de hasta 75 km/hora

Fuerte oleaje en el litoral de Almería durante el temporal asociado a la borrasca Charles. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La flota pesquera de Almería ha permanecido amarrada a puerto este jueves ante el temporal de viento y oleaje asociado a la borrasca 'Charles', que ha dejado rachas de hasta 75 kilómetros por hora en Cabo de Gata durante las primeras horas de la mañana y olas previstas de entre tres y cuatro metros en el litoral almeriense.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), María Ángeles Cayuela, ha confirmado a Europa Press que los barcos no han salido a faenar debido a las condiciones meteorológicas, después de que el temporal comenzara a afectar a la parte occidental de Andalucía antes de desplazarse hacia el litoral almeriense.

El viento ha ganado intensidad en la costa almeriense desde las primeras horas de la madrugada. Según los datos difundidos por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112), entre las 5,00 y las 6,00 horas se han registrado rachas de 75 kilómetros por hora en Cabo de Gata, 72 en Roquetas de Mar y 66 en Carboneras, mientras que en Almería capital se han alcanzado los 65 kilómetros por hora y en Adra, los 60.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido hasta las 13,59 horas el aviso naranja por fenómenos costeros en el Poniente, Almería capital y el Levante almeriense, con vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 74 kilómetros por hora y olas de entre tres y cuatro metros, unas condiciones que han impedido la salida a faenar de la flota pesquera. A las 14,00 horas, el aviso ha descendido a nivel amarillo.

El temporal también se ha dejado sentir en el interior de la provincia, especialmente en el Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se ha activado el aviso naranja por viento ante la previsión de rachas máximas de 100 kilómetros por hora hasta las 17,59 horas.