Un total de 15 colegios de Níjar (Almería) recibirán más de 257.000 euros de la Junta para mejorar la climatización

Parlamentaria andaluza del PP, Mónica Morales. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Mónica Morales, ha destacado el compromiso cumplido del Gobierno andaluz con la localidad de Níjar, concretamente con 15 centros educativos públicos que "recibirán más de 257.000 euros para mejorar la climatización en las aulas y adecuar las instalaciones a las altas temperaturas con el fin de mejorar el confort térmico del alumnado y del profesorado".

Según ha informado el PP de Almería en una nota, Morales ha subrayado que se trata de una actuación muy demandada por los padres y madres de Níjar, así como por los equipos docentes.

Entre ellos, ha detallado la parlamentaria, se encuentran los CEIP La Libertad y Concordia y el IES Campos de Níjar, en Campohermoso; el CPR Historiador Padre Tapia, en El Viso; el CEIP La Atalaya y el IES Villa de Níjar, en Níjar pueblo; el CPR Campo de Níjar Norte, en Pueblo Blanco; el EI Gloria Fuertes, en Pujaire; el EI Rambla Morales, en Ruescas; el CEIP San José, en San José; y el CEIP Juan Sebastián Elcano, el Ceper Federico García Lorca, el CEPR Andalucía, el EI San Isidro y el IES San Isidro, todos ellos ubicados en la barriada de San Isidro.

En este sentido, Morales ha destacado la importancia de estas actuaciones de cara a los meses de verano, "que cada vez se hacen más duros por el incremento de las olas de calor", y ha insistido en que "garantizar unas condiciones adecuadas en las aulas es fundamental para el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes".

De este modo, los fondos --que por primera vez los centros reciben de forma directa-- permitirán no solo la instalación de equipos de aire acondicionado y calefacción, sino también la adopción de soluciones "más sostenibles y eficientes". Entre ellas se incluyen persianas térmicas, mejoras en el aislamiento, sistemas de ventilación natural, así como la instalación de toldos o la plantación de arbolado en los patios escolares.

Por tanto, la climatización de los colegios se ha convertido en "una prioridad en Andalucía ante el impacto del cambio climático y el aumento progresivo de las temperaturas, especialmente en zonas como el Levante y el interior de la provincia de Almería".

De esta manera, con estas inversiones pretenden "adaptar los edificios educativos a la nueva realidad climática y reducir la dependencia energética a largo plazo". Por último, "este tipo de actuaciones no solo mejoran el día a día en los centros, sino que también suponen una apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad, garantizando espacios más saludables para la comunidad educativa", ha concluido Morales.