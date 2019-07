Un total de 16 centros de Almería pierden una unidad de Infantil al registrarse 287 matrículas menos

Publicado 20/07/2019 11:34:33 CET

ALMERÍA, 20 Jul.

Un total de 16 centros educativos de la provincia de Almería perderán de cara al curso 2019/2020 una de sus líneas de educación Infantil al registrarse un total de 287 matriculaciones de primer año menos con respecto al periodo de admisión ordinaria del curso anterior, si bien todos los colegios afectados mantendrán al menos una unidad.

De forma paralela, según los datos que maneja la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta en Almería a los que ha tenido acceso Europa Press, otros 12 centros de la provincia incrementarán una línea para esta etapa educativa al registrarse en total 176 matriculaciones más.

En la capital almeriense pierden una línea de Infantil los CEIP 'Francisco de Goya' y 'Ave María del Diezmo', donde el número de solicitudes con respecto al pasado año han descendido, de forma que en el primero de ellos se han recibido 24 frente a las 33 matrículas del curso 2018/2019 mientras que en el segundo se ha pasado de 35 matrículas a once solicitudes para el próximo curso. Cada uno de estos centros contará solo con una unidad de Infantil.

Asimismo, pasan de tener cuatro líneas a solo tres por el descenso de matriculaciones en el próximo curso los colegios 'Álvarez de Sotomayor' de Cuevas del Almanzora, 'San José de Calasanz' de Huércal-Overa y 'Concordia' de Campohermoso, en Níjar, donde el CEIP 'La libertad' también suprime una unidad y se queda solo con dos.

Los CEIP roqueteros 'Trinidad Martínez' de Aguadulce y 'Francisco Villaespesa', del Parador de las Hortichuelas también registran una bajada de alumnos de 27 y 18 alumnos en su primer curso de Infantil, con lo que reducen unidades hasta tener dos cada centro.

Entre los colegios que solo contarán con una unidad de primer curso de Infantil para el próximo curso se encuentran también el CEIP 'Celia Viñas' de Berja, con 25 alumnos matriculados; el 'San Pedro Apóstol' de La Mojonera, con 25 escolares; 'Nuestra Señora del Rosario' de Macael, con 25 alumnos; 'Saint Sylvain D'Anjou' de Vícar, con 24 alumnos; 'Ángel de Haro' de Vera, con 21 alumnos; y 'Jesús de Perceval' de Santa María del Águila, con 22 escolares.

Desde el Gobierno andaluz se ha insistido en que "no se trata de suprimir unidad alguna" sino que "al no alcanzar la demanda de alumnado" fijado por la ratio establecida de 25 alumnos por aula "no resulta necesario poner en funcionamiento la correspondiente unidad".

NUEVAS LÍNEAS EN EL PONIENTE

De otro lado, entre los 12 centros que ganan nuevas líneas con las matriculaciones de primer año de Infantil se encuentra varios colegios ubicados en el Poniente almeriense, de modo que el centro 'Santa María del Águila', ubicado en el núcleo ejidense de mismo nombre y el CEIP 'Posidonia' de Roquetas de Mar alcanzan las cuatro unidades con 89 y 100 alumnos cada uno.

Algunos colegios como el CPR 'Alcolea-Fondón' de Alcolea o la EI 'Gloria Fuertes' de El Ejido ponen en marcha una nueva línea después de que el pasado curso no reunieran solicitudes suficientes, de modo que actualmente superan en ambos casos la decena de alumnos.

Aumentan las unidades en los colegios de Roquetas de Mar 'Arco Iris' (3), 'Gabriel Cara' (2) y 'Llanos de Marín' (2) como también lo hace en el centros ejidense de Santa María del Águila 'Andalucía' (2).

Otros centros que suman una línea nueva al ganar en matriculaciones son el CEIP 'La Jarilla' de Huércal de Almería, con 70 alumnos; el CEIP 'Ferrer Guardia' de Almería, con 59 alumnos; la EI 'El Castellón' de Vélez Rubio, con 35 alumnos; y el CEIP 'La Venta del Viso', de La Mojonera con 29 alumnos.

El total de alumnado matriculado en Educación Infantil en la provincia de Almería en el curso 2018/2019 fue 7.513 alumnos, mientras que para el curso 2019/2020, según los datos registrados a principios de julio, es de 7.221 alumnos.